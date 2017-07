– Vi har arvet en svenske

Det hele startet i 1985 på en campingplass i Elverum. Ett norsk og ett svensk par møttes og utvekslet noen høflighetsfraser, før de skilte lag. Noen dager senere møttes de igjen i Sveg i Sverige, på en campingplass. Helt tilfeldig.

Varig vennskap

At Alfhild og Bent Hoston fra Hoston, og Yngve og Sonia Kristoffersson fra Forsvik i Sverige skulle møtes årlig etter dette, i Hoston, var det ingen som så konturene av på campingturen. Det var tross alt 83 mil som skilte dem.

– Da vi møttes for andre gang på én uke, i Sveg, fikk vi veldig god kontakt, forteller Yngve.

Parene fant mange felles interesser og praten fikk ivrig. Frøet til et mangeårig vennskap ble sådd.

– Før vi skilte lag på campingen i Sveg utvekslet vi navn og telefonnummer, og Alfhild og Bent inviterte oss til Hoston. Vi tok dem på ordet, smiler Yngve.

For året etter kjører Yngve og kona Sonia til Hoston, og det første av i alt 28 Orkdalsbesøk blir gjennomført. Den lange distansen setter ikke en stopper for det gode vennskapet. Yngve ble umiddelbart veldig glad i Torshaugen hvor hytta til Bent og Alfhild lå i Hoston, og det ble mange år med gode minner før de én etter én falt fra. Alfhild først, deretter Sonia og for elleve år siden døde Bent. Men Yngve hadde «adoptert» Alfhild og Bents familie.

Trives i Hoston

Søstrene Solveig og Kari Ingeborg deltok på mange kaffeselskap sammen med Yngve og faren før Bent døde.

– Vi ble godt kjent med Yngve, så da far døde fortsatte han å komme. Når han kommer på sin årlige tur kjører han først innom Solveig på Vormstad, hvor han spiser middag, og deretter kjører han til oss for å overnatte, smiler Kari Ingeborg.

Hun synes det er veldig hyggelig med det årlige besøket, og hun og mannen, Aage Olav, legger gjerne andre planer til side for å tilpasse Yngves besøk.

– I juni ringte han og spurte om han fikk komme i år også. Ja visst får du det! svarte jeg, ler Aage Olav og tilføyer at de setter stor pris på at han kommer.

De synes det er imponerende, nå som han er så voksen, at han fremdeles orker å kjøre 166 mil på tre døgn.

Samme rute

Ikke nok med at svensken kommer hvert år, andre tirsdag i juli og blir i to netter, han har også samme rute. Oppover har han overnatting på Kongsvinger og Kvikne, hvor han ligger på samme campinghytte år etter år, og sørover er det stopp på Idre og i Mora. Selvfølgelig leier han de samme hyttene der òg. 88-åringen ser uforskammet sprek ut og bekrefter at han har god helse. Men ett og annet kan han glemme.

– Én gang glemte igjen jeg klærne mine her når jeg dro. Én annen gang glemte jeg en kjele på Kvikne, som jeg for øvrig fant igjen i hytta «mi» året etter. Så til slutt glemmer jeg vel å dra hjem, smiler svensken spøkefullt til stor latter fra hans norske «familie».