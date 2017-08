Skal danse med Frikar

Michael Aspli fra Fannrem var én av åtte som kom seg gjennom nåløyet da 300 dansere kjempet om plassene i den kjente dansegruppa Frikar. Nå har han signert en kontrakt på tre år.

– Når jeg nå har fått en fot innom i Frikar, da er jeg på god vei mot en fin karriere, smiler Michael.

Danset på bedehuset

20 år gamle Michael Aspli er oppvokst på Fannrem. Her ble han også presentert for breakdance for første gang.

– Det ble avholdt to workshoper på Fannrem bedehus. Første gang gikk jeg i femte klasse og andre gang i sjuende klasse. Etter siste workshop klarte jeg ikke å stoppe å danse, ler Michael.

Han forteller om mer eller mindre vellykkede dansetrinn og spede forsøk på headspin i stua hjemme. Etter den gang har han lært mye, og nå skal han selv holde workshop.

– Nå er jeg bosatt i Oslo, men for øyeblikket er jeg hjemme på Fannrem en tur. På lørdag formiddag skal jeg selv holde workshop, på Maxgym Orkanger, og håper så mange som mulig tar turen. Da skal jeg lære bort grunnleggende teknikker og koordinering, og hvordan man beveger seg på gulvet, forteller Michael.

Hard utdanning

Michael har vært veldig bevisst sine karrierevalg. Etter ungdomsskolen valgte han å søke seg inn på Trondheim Kathedralskole som har egen danselinje.

– Jeg måtte på audition. Det var mange søkere men jeg hadde en fordel som gutt. Det er ikke så mange gutter som søker seg til danselinja, sier Michael.

Han kom inn og her lærte han seg flere dansestiler som blant annet jazz, ballett og moderne dans. Det var fremdeles breakdance han kunne best, men gradvis fikk han også øynene opp for samtidsdans som han forklarer som «kunstdans fra nåtiden».

– Jeg ble fasinert av hvordan man kan påvirke publikum med et danserisk uttrykk, dansekunst på scenen, og spesialiserer meg nå på samtidsdans mens mye av teknikken fra moderne dans også blir flettet inn, smiler Michael.

Etter endt videregående ble han for to år siden tatt opp som elev ved Norges dansehøyskole i Oslo, som én av 15.

– Det er bare 15 som kommer inn hvert år. Etter to år er vi nå nede i åtte elever på mitt trinn. Det er en tøff skole å gå og noen faller av underveis, sier Michael.

Han forteller om en skole som har bra anseelse og lærere med høy status innen dansemiljøet.

Drømmer oppfylles

Michael har mange planer og drømmer for fremtiden. Nå nettopp gikk enda en drøm i oppfyllelse. Han ble tatt opp i dansegruppa Frikar, ei gruppe som fikk sitt gjennombrudd da de danset for Alexander Rybak under Melodi Grand Prix i 2009. Rybak og Frikar opplevde å toppe både den norske og den internasjonale konkurransen med god margin. Nå venter et danseeventyr med Frikar på Michael.

– De søkte etter fem proffe dansere og tre dansere som studerer. Jeg var én av de tre som ble tatt opp. Det vil si at jeg første året, mens jeg studerer, deltar på alt som er mulig så lenge det ikke er til hinder for skolegangen. Deretter blir jeg med som proff danser på lik linje med resten av gruppa, og mottar lønn for det, sier Michael og tilføyer at dette vil gi ham en vanlig inntekt.

Han ser frem til å opptre med Frikar i større oppsetninger i både inn- og utland. Det er også muligheter for forlengelse av avtalen når de tre årene er danset ferdig.

Travel danser

Michaels liv er en hard dans på roser, et liv som ikke har rom for mye annet enn dansing, styrketrening, soving og spising.

– Jeg trener fire til åtte timer hver dag, men lørdager har jeg fri. Siden alle vennene mine er i dansemiljøet drar vi ofte på danseforestillinger på Dansens Hus på lørdager, smiler han.

I tillegg rekker Michael faktisk å være med i ei dansegruppe som heter Kronos Dancecompany, som han har vært med å starta og som har flere forestillinger bak seg.

– Og, på søndager driver jeg en danseserie på respektfulle Café de Concert på Aker Brygge. Det har jeg holdt på med i to år, sier han og forteller at det der er muligheter for de som har lyst til å komme å danse.

Også konkurrerer han profesjonelt i breakdance, selvfølgelig. Michael innrømmer at det ikke er ofte han får tatt turen hjem til foreldrene på Fannrem, det er nok enklere for dem å besøke ham i Oslo.