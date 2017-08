Lærerne ved kulturskolen holdt konsert

Skaun

Tirsdag og onsdag denne uken hadde lærerne ved Skaun kulturskole en presentasjonsrunde ved alle barneskolene i kommunen. Onsdags morgen var det barna på Venn som fikk besøk, noe som var et populært innslag i skoledagen.

Tradisjon

– De fire siste årene har vi hatt en sånn runde når skolen begynner. Da får elevene vite hvem vi er, og det er veldig greit siden vi skal inn i skolene og undervise gjennom skoleåret, sier Hege Segtnan som er fløytelærer ved kulturskolen.

– Det er heller ikke så ofte vi lærerne ved kulturskolen får mulighet til å møtes på en slik arena, siden vi stort sett jobber hver for oss, så det er også veldig hyggelig, sier Langmo.

Underveis fikk elevene høre både piano, trommer, bass, fele, horn, fløyte og trompet. Disse instrumentene er et utvalg av det de kan velge å lære seg ved kulturskolen.

Vil skape interesse

Ella og Berit (begge 7 år) blant publikum var ikke helt sikre på at de skulle lære seg å spille instrumenter, men konklusjonen etter konserten var samstemt.

– Det var veldig bra og artig!

Formålet med presentasjonsrunden var likevel ikke umiddelbar rekruttering, men å skape interesse for musikk og få presentert de som jobber ved kulturskolen.

– De fleste disiplinene er fylt opp for høsten, og det er venteliste på blant annet piano og gitar, forteller Hege Segtnan.

Kjent og kjært

Lærerne hadde valgt sanger som stort sett var kjent for barna, og konserten startet med Ronja Røverdatters «Røversang» a cappella. De fulgte opp med blant annet «50 Ways To Leave Your Lover», «Norsk dans nr. 2», «Dum og deilig» og «Håvard og Hanuma». Lærerne sendte avslutningsvis en appell til stort og smått i publikum med nummeret «Tenke sjæl» av Trond-Viggo Torgersen. Noe som kan være greit å ta med seg inn i et nytt skoleår.