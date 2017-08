Drømmer om Liverpool

- Drømmen er å spille for Liverpool, sier 12 år gamle Erik Røssvold.

Han står utålmodig på sidelinja og følger med på lagkameratene på KIL/Hemnes gutter-12 lag som har en tøff jobb ute på banen mot Svorkmos 12-åringer. Erik er en av 200 guttespillere som lørdag møttes til cup på Orkdalsbanken stadion.

- Jeg har spilt lagfotball i syv år, men jeg har spilt fotball siden jeg lærte å gå. På banen vil jeg helst spille spiss, men jeg kan godt spille bak også, forteller han.

Les også: Miniputtenes dag i to dager

Har det artig

Ved siden av står guttetrener og fotballpappa Jon Ole Spjøtvold og sender oppmuntrende instruksjoner ut på banen.

- En slik cup er kjempeviktig. Guttene får se hva de holder på med andre plasser, de blir kjent og får venner fra de andre klubbene, og de får kost seg med sjokolade og brus. De har det artig, sier Spjøtvold.

Han trener et guttelag som så langt står ubeseiret gjennom vårsesongen. Cupen har begynt bra med seier, men nå ligger de under 1–0 mot Svorkmo.

- De er kjempeflinke. Dette blir tøft, sier Spjøtvold som ikke tror det er farlig med vinnerinstinkt blant ungene.

- Å vinne betyr mer for dem enn for oss voksne. Vi er opptatt av det under kampen, men for guttene er det noe de tar med seg videre, sier han.

Les også: Venter 200 lag til fotballturnering

Opplever mestring

Han følger med på at spillerne får omtrent like mye spilletid, og lar guttene spille på de plassene de trives best, enten det er som spiss eller forsvarsspiller.

- De kjenner på dette med mestring, de også. Da har det ikke noe for seg å skulle ha dem til å spille på plasser de ikke trives, sier Spjøtvold.

Turneringsleder Marvin Bekken er svært fornøyd med den gode påmeldingen til helgens cup.

- I dag, lørdag, har vi 200 deltakere med 19 lag som spiller 7-erfotball. I morgen er det påmeldt 54 lag, da venter vi om lag 300 spillere, forteller Bekken.

Foreldremønstring

Lagene kommer fra Trondheim, Hemne, Svorkmo og Buvika i tillegg til Orkdals egne lag. For å gjennomføre arrangementet stiller Orkdal IL med mellom 60 og 70 foreldre på dugnad.

- Fotballcup er alltid artig. Det er sosialt, her får de møte andre spillere på sin egen alder. Cupen er dessuten en viktig inntektskilde for klubben. Vi har lav treningsavgift, 500 kroner i året, og da stiller foreldrene opp på dugnad til gjengjeld, sier Bekken.

Utdanner dommere

I tillegg er et kobbel unge dommere engasjert på banen.

- I dag har vi fem av Orklas 14 og 15-åringer i sving. I morgen er det Orkdals 12-åringer som skal dømme miniputtene.

Nylig deltok 17 12-åringer på dommerkurs, noe Bekken synes er svært gledelig.

- Å lære opp dommere er kjempeviktig. Vi ser at seniorlagene sliter med å få tak i nok dommere til sine kamper, sier Bekken.