Delikatessene venter i skogen

Steinsopp, kantarell, piggsopp og flere av de andre kjente matsoppene står nå klare i skogen, klare for å bli plukket og bidra til de gode matopplevelsene. Det meldes om gode forekomster over hele Trøndelag, og en økende interesse for å plukke skogens delikatesser.

Det anbefales at den som ønsker å plukke sopp tilegner seg grunnleggende kunnskap, enten ved å delta på kurs eller bli med erfarne plukkere ut på tur. Hobbyen krever ikke mye utstyr. En kurv, en liten kniv og en børste holder. Det finnes egne soppkniver der man har en børste integrert i knivskaftet, men en vanlig liten børste man har på kjøkkenet holder for å fjerne barnåler, jord- og moserester.

Plukk aldri i plastpose, Sopp inneholder svært mye vann, og en plastpose vil soppfangsten ende opp som en fuktig og klebrig masse.

Det er svært viktig å være sikker på de sortene man plukker. Det lønner seg å lære seg fire til fem sikre arter. Resten lar man stå igjen i skogen. Kantareller er en av de sikre matsoppene. Den er lett å lære seg, og svært god i mange ulike matretter. Finnene er langt flinkere enn oss nordmenn til å bruke skogsopp i kostholdet, og her er oppskriften på en smaksrik suppe fra vårt naboland i øst.

Kraftig, finsk kantarellsuppe

Ingredienser

500 g rensende kantareller

3-4 ss smør

1 stor / 2 vanlige løk

2-3 hvitløkbåter

2-3 gulrøtter

8 dl buljong (2 terninger, gjerne grønnsak og/eller høns)

2 dl fløte

En skvett hvitvin (3-4 ss)

1 teskje tørket estragon eller timian

Litt salt og pepper

Tilbehør:

Fersk persille, fersk estragon eller timian.

Lyst brød og smør eller svart rugbrød.

Slik gjør du:

Rens soppen godt (bruk pensel, ikke vann). Kutt eventuelt de største i to. Skrell og hakk løk og hvitløk, kuttes i fine biter. Varm en panne med noe smør og stek opp minst 100 gram av de største og peneste kantarellene (som senere skal brukes til garnityr). Stek til væsken har sivet ut av soppen og deretter fordampet igjen. Legg den ferdigstekte soppen til side på et kjøkkenpapir. Gjenværende smør og kraft fra pannen has senere i suppen. Samtidig varmes en ekstra stor panne med resten av smøret. Stek løk, hvitløk, gulrot og kantareller i denne. Det er mulig du trenger to panner – én til sopp og én til de andre grønnsakene. Stek på sterk til middels varme, slik at også denne soppen gjennomgår samme prosess.

Varm samtidig buljongen. En «ekte» buljong er best, men 2 terninger fungerer også godt.De stekte grønnsakene (inkludert kantarellene som har stekt sammen med dem) has nå i buljongen, som forhåpentligvis koker. Bruk også buljong til å «vaske ut» de 2–3 pannene (og ha også dette i buljonggryten). La småkoke i rundt 10 minutter, eller til gulroten har myknet. Smak til med salt, pepper, samt eventuell hvitvin og eventuell estragon eller timian. Ved servering garneres suppen med den soppen vi stekte først, samt med hakket persille og eventuelt andre ferske urter. Server lyst brød (type baguette eller brødskiver) og smør ved siden av – eller gå for tradisjonelt svart fullkornrugbrød.

Kilde: verdensmat.no