- Stas å spille i Orklahallen

Skauningen har etablert seg som en av Byåsens viktigste spillere, og har også vært inne på treningssamlinger med landslaget. Men selv om hun ukentlig møter de beste lagene i landet, på de største arenaene, syntes hun det var stas å komme ut i distriktet, og å spille i Orklahallen.

- Det er veldig artig, i hvert fall for meg som er fra distriktet selv. Det er artig å spille for mye folk, det var det her i kveld. Det er det ikke alltid på Byåsen-kamper lengre, sier hun.

En tilnærmet fullsatt hall, rundt 420 tilskuere og stemning verdig et eliteserielag, skapte en veldig god ramme rundt NM-kampen. Selv om det tidlig ble klart at Byåsen ville vinne med store sifre, så holdt publikum koken hele veien. Både scoringer og godt defensivt arbeid ble satt pris på av det engasjerte publikummet.

For Venn ble det spill bare i den første omgangen. Resten av kampen satt hun på benken med en ispose rundt leggen.

- Det er ikke noe alvorlig, men jeg kjenner det litt i beinhinna. Det var planlagt at vi skulle rullere og la alle få prøve seg litt i dag. Vi hadde en tøff kamp på søndag, og vi har to tøffe kamper til helgen, sier en strålende opplagt skauning.

Ble hardt straffet, men er ikke bekymret Marit Jørgensen var strålende i NM-oppgjøret mot Byåsen. Til tross for stortapet er hun ikke bekymret for resten av sesongen.

Venn sier at Byåsen gikk inn i kampen med mål om å revansjere det sure tapet mot Oppsal i serieåpningen, der hun for øvrig ble lagets toppscorer (fem mål), sammen med Moa Högdahl.

- Vi hadde virkelig noe å revansjere, og trengte absolutt en seier. Det var ikke godt nok det vi leverte i seriestarten, og vi har en del å jobbe med. Men jeg mener vi er gode nok til å henge med i toppen, sier Venn.