Tror på opprykk

KIL/Hemnes fotballherrer har hatt en fantastisk høstsesong. Fire runder før slutt ligger de på andreplass på tabellen, bare poenget bak Melhus. Når tror trener Ole Johan Helland på opprykk.

- Ja, vi går på banen for å vinne hver kamp, og om vi vinner de resterende, så har vi en god mulighet, sier han.

Helland var offensiv før sesongen, og uttalte at topp tre var innenfor rekkevidde. Mange fotballfolk rundt om var nok skeptiske til det.

- Vi mistet veldig mange før årets sesong, så det var nok ikke så mange som hadde tro på oss i år. Men vi har fått en spennende gruppe, der vi blant annet har en x-faktor i Daniel Krogstad, som naturligvis er en veldig god 4. divisjonsspiller.

Kunstig gode

Krogstad kom til Hemne fra Strindheim før årets sesong. Før det var han en sentral spiller på Ranheim. Helland trekker også frem en spiller som Jens Tetlie, som har kommet tilbake og virkelig gjort sine saker bra.

Helland mener at det ikke gror like godt i KIL/Hemne som det en gang gjorde. Men han mener at årgangene 86–88 og noen 90-tallsårganger i Hemne har vært kunstig gode. Nå handler det om å få frem enkeltspillere.

- Vi har ikke lenger årganger som er blant landets beste. De var en periode kunstig og unaturlig gode. Men vi skal klare å få til seniorspillere av hver årgang nå også.

Dersom det skulle bli opprykk, har lagets toppscorer, Hallvar Løseth (33 mål i år), hintet frempå om at han kommer til å legge opp. Det går ikke Helland med på.

- Han får ikke slutte. Jeg skal snakke godt med kjerringa, sier Helland spøkefullt, før han legger til;

- Jeg skjønner godt at det kan være vanskelig når man har familie og skulle reise helt opp til Bodø for å spille 3. divisjonskamp. Men vi skal prate godt sammen, sier Helland.

Statistikken på sin side

Til helgen kommer Heimdal på besøk på Hemne sparebank arena. Gjestene liggerpå fjerdeplass på tabellen, fire poeng bak hemnværingene.

Lagene har møttes to ganger tidligere i år, begge gangene har det endt med Heimdal-seier. Først i cupkamp i mars, da Heimdal vant 3-2, så i seriekamp i juni, da det endte 5–3. Begge kampene ble spilt på Heimdal.

- Vi har aldri vunnet i seriesammenheng borte mot Heimdal. Men statistikken er på vår side på hjemmebane, sier Helland.

I 2014 vant KIL/Hemne 4-3, mens det i 2010 endte 4–2.