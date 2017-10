Sier nei til landslaget etter to kamper

Handball

Kristin Venn (23) ønsker ikke å være med i vurderingen når landslagssjef Thorir Hergeirsson skal ta ut sine landslagstropper i fremtiden. Venn ga sjefen beskjed for to uker siden.

– Jeg fant vel egentlig ut at landslag ikke var noe for meg nå. Jeg har snakket med Thorir (Hergeirsson, journ.anm.) om det, og jeg har gått flere runder med meg selv. Det er veldig rart å si nei til å bli med videre når Norge er verdens beste landslag, men jeg kom frem til at det var det beste for meg, sier Venn til Adresseavisen.

Kantspilleren har vært i landslagssystemet i en årrekke, men fikk først sin debut for a-landslaget i sommer. Da spilte hun to kamper mot Frankrike, og scoret fem mål.

Naturlig arvtaker

Randi Gustad, ekspertkommentator i TV2, uttalte etter Byåsens kamp mot Larvik i september at Venn og lagvenninne Marit Røsberg Jacobsen utgjør den norske ligaens aller beste kantpar. Venn har blitt sett på som en naturlig arvtaker etter Camilla Herrem på landslaget.

Selv synes Venn at det er godt å vite at hun har vært nær en landslagsplass.

– Det er godt å vite at jeg har vært såpass nære og at et OL ikke har vært så langt unna. Det høres helt på trynet ut å gi seg, men det er viktig for meg å nyte og ha det artig med håndballen. Jeg kommer best ut av det om jeg nyter, sier hun til Adresseavisen.

Hun sier videre at det er et langvarig nei. Til avisen oppgir skauningen at det er den ekstra belastningen som gjør at det er best for henne å ha fokus kun på Byåsen. Avgjørelsen har hun grublet på i et par måneder.

Respekterer avgjørelsen

Etter praten med landslagssjefen var hun lettet.

- Det har hjulpet meg å ha fokus på å ha det artig med håndballen, og ikke ha det hengende over seg at man må prestere. Det er et jag med at en landslagsspiller «lever sånn», og gjør ditt og datt. Det er så mye ekstra enn bare å spille håndball. For meg er det viktig det som skjer i Byåsen. Jeg har lyst til å spille europacupkamper, og det hadde vært veldig kult om vi etter hvert nådde Mesterligaen. Det er veldig mange som tror at jeg ikke satser like mye som før når jeg sier nei til landslaget, men det er stikk motsatt. Jeg prioriterer det som er viktig for meg, sier hun.

Hergeirsson respekterer avgjørelsen Venn har tatt.

- Dette er en godt gjennomtenkt prosess for Kristin. Hun ønsker å prioritere tiden sin annerledes, og det respekterer vi fullt ut. Det skjer når de finner ut litt hva dette er. Det er helt naturlig at ikke alle jager landslagsplass. Det krever tøffe prioriteringer, og om du vil prioritere andre ting må du gi avkall på landslagsspill, sier han til Adresseavisen.

