Skjønte tidlig at han ikke ble idrettsutøver

I to uker har Anders Rotstigen Skjøld jobbet som daglig leder i Orkanger idrettsforening. Den tiden har han brukt på å bli kjent med organisasjonen, avdelingsstyrene og de andre frivillige.

Da jobbannonsen dukket opp var det noe som trigget Skjøld. Han synes anlegget i Idrettsparken er helt fenomenalt.

- Jeg ble veldig nysgjerrig på det de har fått til i Idrettsparken. Anleggssituasjonen er veldig flott, og det er viktig å ha anleggene i orden for å kunne skape aktivitet. I tillegg er det en del spennende oppgaver som ligger foran OIF, som gjør denne klubben interessant, blant annet prosjektet med det nye flerbrukshuset.

Naturlig valg

Skjøld kommer fra Gjøvik, men har de tre siste årene jobbet som daglig leder i Alvdal IL, et breddeidrettslag med nesten 600 medlemmer.

- De har mye av de samme idrettene som her, selv om OIF er mye større med sine 2000 medlemmer og rundt 1400 aktive.

Han kommer fra det han beskriver som en idrettsfamilie, og har selv vært aktiv i diverse idretter. De siste årene som aktiv var han alpinist. Men Skjøld forsto tidlig at han ikke kom til å bli toppidrettsutøver, og la skiene på hylla som 19-åring.

- Da jeg innså at jeg ikke kom til å bli idrettsutøver, var det spennende å ta på seg trenergjerninger. Så fanget interessen for det administrative meg, i tillegg til det å skape aktivitet.

Han tok etter hvert utdannelse på Høyskolen i Molde, der han har både bachelorgrad og mastergrad innen idrettsledelse og sports management.

- Jeg kunne gitt meg med idrett noen år før. Men selv om jeg visste at jeg ikke ville bli idrettsutøver, så var det såpass artig. Jeg var med på like mange treninger som de andre, og jeg reiste rundt og deltok på renn. Jeg ønsker at andre skal kunne oppleve det, også de som ikke blir toppidrettsutøvere.

Har ambisjoner

Som daglig leder i et breddeidrettslag, så mener Skjøld at det viktigste han skal være med å skape, er et aktivitetstilbud til flest mulig barn og unge ut fra det nivået de selv vil være på.

- Det er på grasrota det er artigst, det å legge til rette for frivilligheten, og det å skape aktivitet, sier han.

Hovedoppgavene i jobben er å bidra inn i gruppene, sørge for å ha orden på de søknader som skal sendes, skaffe tippemidler, holde orden på økonomien, drive sponsorarbeid og klubbutvikling.

Skjøld innrømmer at han har ambisjoner som idrettsleder, og kanskje på sikt komme seg inn i krets eller særforbund.

- Men jeg håper å være her en stund. Jeg er veldig interessert i klubbutvikling og organisasjonsarbeid. Jeg har sett nytten av det, både gjennom utdanning og erfaring, og idretten har noe å lære på de punktene, som for eksempel retningslinjer innen økonomi.

Ser på friidrett

Som nyinnflyttet orkdaling sitter han med et godt førsteinntrykk fra bygda og klubben han har flyttet til.

- Jeg har et veldig positivt inntrykk, både av kommunen og Orkanger som sted. Det virker som kommunen er frempå i idretten, ut fra det jeg ser på anleggene. Og klubben har solide styrer, som gjør et utrolig godt arbeid, sier Skjøld.

Han har ikke fått inntrykk av at skoen presser noe bestemt sted i OIF for tiden, men sier at det blant annet er et ønske fra styret om å få opp en friidrettsgruppe.

- Jeg må se litt nærmere på både friidrett, allidrett og barneidrett. Det blir sentrale oppgaver utover vinteren. Innen kort tid kommer Sør-Trøndelag friidrettskrets ut hit, for å bidra med ideer om hvordan vi kan gjøre ting videre for å skape litt aktivitet på friidrettsbanen, litt mer organisert enn bare Tine-stafetten.

Skjøld har foreløpig kontor i Frivilligsentralen, men vil flytte ned i det nye flerbrukshuset i Idrettsparken når det står ferdig neste år.

