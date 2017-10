Stenger ikke døren for et nytt år

Pluss

På spørsmål om det er noe i ryktene om at Arnstein Røen skal gi seg som Orkla-trener, så svarer han ja. Men med humoristisk undertone.

- Det gjør jeg hvert år. I fjor var jeg tydelig på at jeg ga meg, og vi kom langt i prosessen med å finne en ny trener, sier han.

For Røens del, så handler det mye om han klarer å slippe fotballen 100 prosent, samtidig som han er klar over klubbens ressurser.

- Vi skal først gjøre ferdig sesongen og se hva som skjer. Jeg har ikke stengt noen dører, verken for det ene eller det andre. Men jeg har to unger og familie, samtidig som jeg kjenner på at det er vanskelig å slippe fotballen helt.

Han er klar på at det ikke er vanskelig å finne en fullgod erstatter.

- Som klubb så er vi attraktiv. Men de som ønsker å komme hit, de kommer ikke for knapper og glansbilder. Men jeg tror ikke det er et problem for Orkla å finne kvalifiserte trenere.

Så det er ståa, ingen vet hva som skjer om sirkushesten får lukten på sagmugg etter sesongen.

Best utviklingsmiljø

Røen har det artig med fotballen, og liker det å skape noe i lokalsamfunnet. Da snakker han om distriktet fra Buvika til Rennebu. Hn er engasjert i spillerutvikling, og ser gjerne at distriktets klubber snart produserer toppspillere. Gjerne via Orkla.

- Akkurat nå er det, og det har det kanskje vært noen år, Orkla som peker seg ut som den klubben du bør gå til, om du har ambisjoner om å ta steg som spiller. For meg er det om og gjort å få et utviklingsmiljø som er tydelig bedre enn de andre, og der tror jeg Orkla er i dag. Det tror jeg det er forståelse for i de fleste andre klubber også.

Han mener det burde vært sendt ut langt flere spillere fra orkdalsmiljøet opp gjennom årene. Nå mener han alt ligger til rette for det.

- Vi har et samarbeid med Ranheim, der vi har sendt ut Sindre Sørløkk og har fått Erik Hægstad Johnsen på lån. Erik har blomstret hos oss, og vi vet ikke om vi får beholde han, sier treneren. Vi har typer som er mer enn gode nok for minst én divisjon høyere. Samtidig håper jeg at spillerne synes det er bedre her, enn i en grå andredivisjonsklubb i Trondheim, sier treneren.

Har skjedd større under

Lørdag spilles årets siste seriekamp. Orkla har reist seg mesterlig etter sommeren, og har tatt seg opp fra bunnen av tabellen til å kjempe om fjerdeplass.

Fortsatt er det en teoretisk sjanse for at laget kan rykke ned, selv om laget langt på vei sikret videre eksistens i 3. divisjon med 2–2 mot Strindheim sist. Kun målforskjellen kan sende Orkla ned.

- Vi har diskutert at vi er så godt som sikret, og all logikk tilsier at vi er berget. Men det ar skjedd større under før, så det er viktig å tenke at vi skal vinne kampen. Vi skal avslutte ordentlig, og vi skal klatre på tabellen.

For at Orkla skal rykke ned, så må de tape mot bunnlaget Sverresborg, samtidig som Mo må få 11 mål bedre målforskjell enn Orkla i den siste kampen.

- Rykker vi ned, så har vi ikke fortjent noe annet. For da betyr det at vi har tapt stort mot Sverresborg. Men vi er veldig fornøyd med at vi har satt oss i denne situasjonen, for da vi tok ferie lå vi ikke akkurat godt an. Derfor er det ingen grunn til å tro at vi ikke skal prestere mot Sverresborg, sier Røen.

Spillerne fikk selvtillit

Dersom alle resultater går Orklas vei, kan seier mot Sverresborg i beste fall gi fjerdeplass i divisjonen.

- Serien er så jevn, at slipper du deg ned fem prosent så taper du kampene. Er du på topp så vinner du mot alle.

Røen sier at den ukentlige jobben på treningsfeltet har vært akkurat den samme etter ferien, som før ferien. Men laget klarte å snu den negative trenden.

- Det handler om flere ting. Selvtilliten er kommet tilbake. Det gjør noe med deg når du taper sju kamper på rad, som vi gjorde i vår. I tillegg var vi veldig redusert med skader, karantene og folk som dro i militæret. Dette har rettet på seg. At for eksempel en mann som Sindre Valø når er stasjonert på Ørlandet, og kan terne med oss, det hever kvaliteten på treningene. I tillegg har guttene skjønt at ting ikke kommer av seg selv.

Røen stortrivdes på sist hjemmekamp, da RBK 2 var på besøk. Den stemningen ønsker han også i serieavslutningen.

- Da kom det over 500 tilskuere. Disse håper vi kommer tilbake. I beste fall spiller vi om fjerdeplass, i verste fall rykker vi ned.

truls.lereggen@avisa-st.no

454 51 163