Buvik fikk endelig noe å glede seg over. Etter to sesonger med omtrent bare tap, var det godt for Buvik å avslutte marerittsesongen med en seier. Hjemme mot Røros vant laget 3-2, etter å ha kommet under to ganger.

Tom Christian Framnes scoret to av målene, mens Mads Eid Bjørset noterte seg for ett mål.

Dermed sørget Buvik for sin andre seier for året, og sin fjerde seier på de to siste sesongene, som har ført til to nedrykk på rad. Nå starter jobben med å bygge et nytt lag i Buvika.