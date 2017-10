Slo hardt tilbake etter fadesen

Pluss

Orkanger brukte den ene treningen de fikk, mellom kampen mot Sverresborg til kampen mot Levanger 2, til å fokusere på tempo og ankomstspillet. Det ga utslag i søndagens kamp.

- Det var bra tempo og mye mål. Vi la et godt grunnlag på trening, etter sverresborgfadesen fokuserte vi på tempo i ankomst, og det ga resultat, sier trener Stig Løvseth.

Levanger 2 ble slått hele 45–27 i andredivisjonsoppgjøret. Det tror Løvseth at er klubbrekord.

- Jeg tror ikke vi har scoret så mange mål før, i alle fall ikke i andredivisjon, sier han.

Sterk på strek

Orkanger slet innledningsvis også i denne kampen, men det løsnet ut over i første omgang. Til pause var stillingen 23-15.

- Det ble fem-seks mål for mye bakover i første omgang, og vi var litt tafatte i forsvar. Vi fikk justert oss litt etter hvert, men det er klart man slipper seg litt ned når man leder så mye.

Treneren sier at laget spilte veldig god etablert, og han skryter av både kantspill og strekspill. Kantspillerne scoret 17 mål, i tillegg til at Kine Landrø scoret ni mål fra strek, og ble kåret til hjemmelagets beste spiller.

- I tillegg skaffet hun oss noen straffekast. Dette var nok en av hennes beste kamper i år, sier Løvseth.

Gjør andre god

Han ønsker også å trekke frem en spiller som ikke noterte seg for noen mål i kampen. Marthe Togstad var ikke med mot Sverresborg, men mot Levanger 2 var hun tilbake for fullt.

- Hun er veldig viktig, og det var gull verdt at hun er tilbake. Hun har en annen ro i spillet sitt, og hun finner streken. Selv om Marthe ikke scorer mange mål, så er hun veldig ofte nest sist eller tredje sist på ballen. Det kommer ikke så ofte frem, men hun bidrar til å gjøre andre god, sier treneren.

Spesielt viktig blir en type som Togstad når Oda Sterten tas ut av kampen. Storscoreren fikk frimerke mot Levanger.

- Da Oda fikk frimerke var vi flinke til å holde oss til avtalene, og vi fikk kjørt en del trekk, sier Løvseth.

Treneren er godt fornøyd med at laget reiste seg og slo tilbake etter onsdagskampen.

- Det var alfa omega at vi tok to poeng mot Levanger 2, etter at vi rotet bort to poeng mot Sverresborg. Det er viktig å vinne de kampene vi skal vinne, sier Løvseth, og tenker på kampene mot de antatte bunnlagene.

Nå sier han at laget er omtrent der de ønsker å være, ut fra forutsetningene. Nå kommer tre hjemmekamper på rad, og Løvseth er fornøyd med poeng i to av kampene.

- Kampene mot Aker 2 og Selbu blir spesielt viktige. Norstrand er, sammen med Volda, favoritt til opprykk, så det blir en knalltøff kamp, sier han om motstanderne de kommende kampene.

Håper på arbeidsro

Nå handler det om å posisjonere seg på tabellen, slik at laget slipper å gå en hel sesong med nedrykksspøkelset hengende over skulderen.

- Vi må se fremover og jobbe med å holde trykket. De to siste sesongene har vi kjempet i bunnen hele sesongen. Det hadde vært greit og fått litt arbeidsro, og få jobbet enda mer på trening. Både spillere og trenere blir stresset om vi må halse etter hele tiden.

To nye spillere har også kommet inn i troppen. Veronika Lundemo Ler har kommet fra Flå, og har allerede fått noen kamper. Cecilie Stav kommer fra Skaun og har vært med de to siste kampene. Begge er bakspillere.

- Vi har fått inn to skyttere, en venstrehendt og en høyrehendt. I tillegg kan Stav spiller treer i forsvar. Vi må ha litt miks av rutine og ungdommelig mot, sier Løvseth.

