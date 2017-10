Svorkmo tapper i kamp mot Rosenborg

Pluss

Det var topp stemning på Storås da oldboys-gutta fra Rosenborg møtte gammelkara fra Svorkmo i Storåshallen mandag kveld. Det ble en liten folkefest i Storåshallen også i år, selv om det ikke kom like mange som de 300 tilskuerne som møtte opp i 2016.

Rosenborg-veteranene trivdes så godt i tilsvarende kamp i fjor, at de gjerne ville gjenta arrangementet i år. Det var selvfølgelig greit for Svorkmo, som sørget for å flytte kampen til en passende dag på slutten av sesongen.

Det kan hevdes at det er Svorkmo som har hatt best utvikling i laget siden fjorårets oppgjør. Den gang endte det 4–13 i favør RBK, mens sluttresultatet i år ble 5–13.

- Morsomt å se på

Det var Svorkmo som startet kampen beste, og de tok faktisk ledelsen etter seks minutter. RBK svarte med fullt trykk, og gjestene kunne gå til pause med ledelse 2–4.

- Jeg synes Svorkmo har vært gode, og de har et par ordentlige gode spillere. Det har vært morsomt å se på. Men jeg tror nok de kommer til å bli slitne etter hvert, og vi er litt skuffet over at vi ikke har scoret flere mål, sa Jan Ivar «Mini» Jakobsen i pausen.

I andre omgang tok Rosenborg over føringen. De viste både rutine og finesser som Svorkmo ikke var i stand til å matche. Jevnt over var nok både kondisjon, tempo og fotballferdigheter et hakk over det hjemmelaget klarte å matche.

Ble avslørt

- Vi holdt lenge, og i første omgang syntes jeg vi var delvis på høyde med dem. I andre omgang så sprakk vi vel mer eller mindre. Vi blir litt for offensive, og vi blir avslørt både på kondisjon og fart, sier Torgeir Midtlyng etter kampen.

Rosenborg vant til slutt komfortabelt, og publikum fikk en morsom og underholdende kveld blant gamle stjerner.

- Det var glimrende underholdning, og et veldig godt hjemmelaget. Det var også to meget gode keepere. Det var artig å se at gammelkaran vil spille fotball igjen, det synes jeg er imponerende, sier Erling Hove fra tilskuerplass.

