Pluss

Av Geir JS Nergaard

Krise, et av de mest brukte, og misbrukte, substantivene i språket. Nå er det jo sånn at det finnes ulike størrelser og grader av krise. For å begynne med de virkelig store, som berører et antall mennesker, så kan man nevne for eksempel finanskrise, regjeringskrise eller miljøkrise. Noen husker kanskje Cuba-krisen. Det er flere pågående kriser av internasjonalt format, som er for store, og potensielt katastrofale, til å tøyse med.

Derfor skal jeg trekke det ned til det trivielle individplanet. Hvor mange ganger har ikke en kvinne stått foran et bugnende klesskap og ropt: «Jeg har jo ingenting å ha på meg! Krise!» Jeg selv, som mann, har opplevd lignende traumer, for eksempel den ene gangen det er påkrevd å iføre seg findress, den ene man har, og det er totalt umulig å få igjen glidelåsen, og den øverste knappen befinner seg flere tommer fra knapphullet. Det er mer enn krise, det er nesten en tragedie!

Jeg hadde tenkt å komme fram til en slags standard klisjeaktig beskrivelse av ulike faser i menneskelivet, også kalt livskriser. Hopper lett over treårstrass og pubertet, da dette er naturlig påførte tilstander.

Noen kan føle et visst vemod i tjueårsalderen, over tapte tenår. Men den første virkelige prøvelsen kan komme rundt tretti, kanskje ikke ferdig med utdanning, kanskje singel, klokka har begynt å tikke, tankene om partner, et sted å bo, muligens barn, har så smått begynt å melde seg.

Førtiårskrisen, den klassiske midtlivskrisen, tid for selvrealisering, første samlivsbrudd, etterutdanning, jobbskifte. Energi.

Femtiårskrisen, man er ikke helt ung lenger, men vil gjerne være det, særlig menn, det er tid for motorsykkel eller sportsbil. En del kvinner kan ha et visst klimakterielt preg, det motsatte av pubertalt, men med visse likhetstrekk.

Så var det sekstiåra da, min egen tidsalder. Begrensningene blir tydeligere enn mulighetene. I et tappert forsøk på å forlenge livet kjøper man en rådyr el-sykkel. Det er kjempelurt, særlig når man bor midt i verdens bratteste bakke, og trodde sykkelen kunne overvinne de fleste kneiker. Av mangel på sykkelstier, er dette en skikkelig risikosport, som kan gi motsatt effekt for eldre mennesker.

Men uansett, en krise er bare en overgang, det har jeg lest på internett.