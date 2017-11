Disse har fått støtte til bevaring av gamle hus

Pluss

I 2016 opprettet politikerne i Orkdal et fond til bevaringsverdige hus på 450 000 kroner. Pengene skulle deles ut over tre år, og så langt ser dette ut til å ha blitt en suksess.

Orkanger har en flott trehusbebyggelse på Nerøra, men i motsetning til kommuner som Røros og Levanger hadde det ikke vært mulig å få kommunale støtte til for eksempel rehabilitering før fondet ble etablert sommeren 2016.

Gulrot

- Vi har drevet stort sett med pålegg overfor dem med bevaringsverdige hus. Vi innser at det er kostbart, og dette er ei kommunal gulrot for å få satt i stand eldre hus i Orkdal, sier ordfører Oddbjørn Bang til ST.

I onsdagens formannskapsmøte skal en ny søknad behandles. Det er Irene Volden og Harald Aspen som har søkt om tilskudd i forbindelse med restaurering av et hus på Nerøra. De søker om 52 250 kroner til arbeidet, og rådmannen foreslår at de får halvparten - 26 125 kroner. Praksis har nemlig vært at kommunen har gitt halvparten av det omsøkte beløpet, for dermed å kunne spre støtten på flere.

Flott trehusbebyggelse

Under møtet om sentrumsutvikling sist mandag snakket innlederne om hvor viktig det er å ta vare på trehusbebyggelsen. Historiker Daniel Johansen bemerket at Orkanger har en av de beste forutsetningene i Norge for å ta vare på de gamle, flotte fasadene.

Orkanger har en flott trehusbebyggelse, og det gjelder spesielt for deler av Nerøra, som er blitt sammenlignet med både Bakklandet og Røros.

Søknaden fra Volden og Aspen er imidlertid den første fra denne delen av kommunen.

To frister

Formålet med ordninga er å inspirere til istandsetting av gamle, bevaringsverdige bygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper.

Det kan maksimalt utbetales 30 000 kroner til hvert enkelt prosjekt, og pengene blir betalt ut når istandsetting er ferdig. Det må legges fram beskrivelse av hvilket arbeid som planlegges og materialbruk, og det må legges ved tegninger samt bilder og kostnadsoverslag.

Til nå har det vært løpende behandling av søknadene, men fra nyttår blir det to søknadsfrister: 1. februar og 1. august.

Disse har fått

Her er lista over dem som har fått støtte fra fondet så langt:

Svorkdal Opøien bygg AS: restaurering av stabbur på Monsetjåren, 30 000 kroner

Kåre Westgård og Maria W. Fagervold: nytt møneblekk på fjøs og nytt beslag på pipe på mastu på Monsetjåren, 11 250 kroner

John K. Lium: Nye vindu på våningshus i Hoston: 10 000 kroner

Eindride Asbøll: restaurering av tak, takkonstruksjoner, vinduer og ytterkledning på stabbur på Asbølljåren: 30 000 kroner

Kåre Westgård og Maria W. Fagervold: nye takrenner og fleksirør på våningshus på Monsetjåren: 30 000 kroner

Onsdag behandles søknaden fra Volden og Aspen. De søker støtte til nye takrenner og taknedløp på hovedhus og uthus på Nerøra på Orkanger.