Lian tok prisen for andre gang

Formålet med prisen, som ble etablert i 1995, er blant annet å gi anerkjennelse til bedrifter og virksomheter som bidrar til å styrke næringslivet i Hemne.

Det er andre gangen at Lian vinner denne prisen. Også i 1998 ble bedriften hedret som Årets bedrift.

Ledende i bransjen

I juryens begrunnelse for at nettopp Lian fortjener prisen nok en gang heter det blant annet:

«Lian Trevarefabrikk AS er preget av en kultur med sterkt fokus på kvalitet, service og kundetilfredshet. Med basis i vilje til omstilling, nyskaping og innovasjon er bedriften, sammen med en kompetent og solid arbeidsstokk, vokst fram til en av de ledende innen sin bransje. Bedriften har en sterk og solid profil både lokalt og nasjonalt. Gjennom framsynt satsing har Lian vært viktig for utviklinga i Hemne og Kyrksæterøra over lang tid. Bedriften har gjennom 100 år utviklet seg til en god og trygg arbeidsplass med en stadig økende arbeidsstokk».

Suksessfaktor

Lian, som ble etablert i 1913, har en 100-årig tradisjon med å levere treprodukter. I dag er hovedproduktet vinduer og vindusdører. Siden 1970-tallet har bedriften levert direkte til prosjektmarkedet, det vil si større bygge- og boligprosjekter over hele landet.

— Det har vært en suksessfaktor for oss at vi fikk nye eiere i 2014. De nye eierne har satset på oss, og det har vært en rivende utvikling de siste fire-fem årene. Jeg er ikke sikker på om det hadde gått så godt om vi holdt til andre steder enn her i Hemne. I dag teller vi vel 100 dyktige ansatte, sa produktsjef Jorulv Mosand.

Vanskelig jobb

— Juryen har ingen enkel jobb når årets bedrift skal kåres, det er en av mine vanskeligste oppgaver som ordfører. Det er så mange gode bedrifter å velge mellom. Årets vinner er den ene av to bedrifter som mottar prisen to ganger. Den andre er smelteverket på Holla. Vinner av Årets bedrift i Hemne 2017 er Lian Trevarefabrikk AS, uttalte Odd Jarle Svanem (juryleder) på vegne av juryen.

Smelteverket på Holla mottok prisen i 1995 som Fesil Holla Metall, som altså var første året prisen ble delt ut. I 2015 fikk smelteverket på nytt prisen som Wacker Chemicals Norway AS.

Prisen besto i år av en sjekk på femten tusen kroner, samt diplom og plakett.

Toppåret 2016

Året 2016 var det beste gjennom tidene med cirka 160 mill. i omsetning og et overskudd før skatt på 21 mill.

Lian Trevarefabrikk AS er eid av den danske Dovista Gruppen, som er ledende i Nord-Europa i sin bransje.