- Nok et eksempel på at naturinteressene må vike

Pluss

Det sier Kjell Rønningsbakk, den eneste kommunestyrerepresentanten som stemte imot reguleringsplanen som ga grønt lys for Norsk kylling i Furumoen.

Som forventet

Rønningsbakk er også leder av Vannområde Orkla, som stiller seg bak Naturvernforbundet når det gjelder å klage vedtaket inn for ESA.

- Det ble som forventet, sier Rønningsbakk om Norsk kyllings beslutning om å bygge det nye kyllingslakteriet i Orkdal.

- Det betyr at Furumokjela, et område som med enkle grep kunne blitt et godt oppvekstmiljø for sjøørreten, blir ødelagt.

- Er det mulig å oppnå det i ei gjenoppbygd kjele?

- Ikke på samme måte, for det er ikke stort nok areal uten at man må ta mer dyrkajord, og det anser jeg som helt uaktuelt, sier Rønningsbakk.

Vil bidra

Naturvernforbundet har uttalt at de ønsker å bidra i arbeidet med å få ei god kjele til erstatning for Furumokjela. Rønningsbakk understreker at Vannområde Orkla også vil delta i dette arbeidet.

- Vi vil bidra til at får ei så god kjele som mulig. Vi har pekt på flere aktuelle områder lenger sør langs Orkla.

Rønningsbakk sier at han forstår at dette oppleves positivt for Orkdal kommune.

- Men det er nok et eksempel på at det er næringsinteressene som vinner fram, mens naturinteressene må vike.

Får ikke konsekvenser

- ESA-klagen, vil den ha noen reell funksjon?

- Kjela vil være gravd igjen innen klagen er behandlet i ESA. Men klagebehandlinga vil klargjøre for framtida om det må tas hensyn til vannforekomster som Furumokjela i dette tilfellet.

- Men klagesaken vil ikke ha noen reell betydning for Norsk kylling og deres etablering?

- Nei. Dette handler om muligheten for å stoppe senere inngrep av samme type, sier SV-representanten.