Ser alvoret

Pluss

Rundt 1990 var det en engasjert husmorforening på Orkanger som gikk fra butikk til butikk og manet til større bevissthet rundt emballasje av matvarer og bruk av plastposer. Kvinnene i Orkanger husmorforening utviste et stort engasjement og ansvar for hvordan verden skulle bli om noen tiår. De utfordret næringsliv og politikere. De gikk til kamp mot biler som sto på tomgang og oppfordret til et bilfritt sentrum med gående og syklende. Kvinnene i Orkanger husmorforening var mange tiår forut for sin tid. De forutså trusselen mot jordkloden og framtidige generasjoner. De sto i kampen for det de trodde på, og det de visste var sant, selv om makthaverne, også den gangen, var hoderystende til det de forfektet.

I 2018, har vi kunnskap og samme agenda som disse kvinnene hadde for snart 30 år siden. Det er fristende å si velkommen etter. Hva var det ikke kvinnene i Orkanger husmorforening sa, og hva var det ikke de advarte mot? Disse kvinnene hadde mer kunnskap om forurensing av vår jordklode enn politikerne på den tida hadde. De var «føre var»; noe som alltid lønner seg.

Ved inngangen til 2018 bør alle være beredt på å bekjempe plastproblemet. Alle kan vi gjøre noe; både politikere, næringsliv og vi som enkeltpersoner. Politikerne kan ikke lenger la være å fatte viktige beslutninger som begrenser bruken av plast. Regjeringa som for ikke lenge siden, ble latterliggjort for forslaget om innføring av plastposeavgift, bør ikke nøle med å fremme forslaget igjen. I 2018 er det langt flere som forstår trusselen mot jorda. De som ennå ikke skjønner det, må trolig føle det på sin egen pengebok.

Alle har vi muligheter til å forbedre oss på alle områder i livene våre. Også når det gjelder hvordan vi lever med hensyn til kloden, våre medmennesker og framtidige generasjoner. Hver eneste dag kastes det 22 000 tonn plast i havene verden rundt. Hver og en av oss er bidragsytere til denne forsøplinga. Dette kan vi gjøre noe med, allerede i dag. Som det å ikke kjøpe fleeceklær som inneholder mikroplast. Ikke skylle engangslinsene ned i vasken og bruke handlenett av tøy når vi handler. Så enkelt kan vi starte.