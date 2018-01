17 grader forskjell etter en biltur på ti minutter

Pluss

Onsdag kveld var det to plussgrader på Jåren i Skaun. På Fannrem viste gradestokken 15 minusgrader.

Det innebærer en temperaturforskjell på 17 grader etter en biltur på kun ti minutter. I luftlinje er det snakk om seks-sju kilometer. Og Jåren ligger høyere over havet enn Fannrem.

- Hva er forklaringa på dette?

- Det er helt vanlig med lokale forskjeller på denne tida av året i Norge, spesielt i januar og februar, sier Geir Ottar Fagerlid, statsmeteorolog ved meteorologisk institutt.

- Men hva skjer?

- Fannrem ligger i en dal, og etter en kuldeperiode blir den kalde lufta liggende å trykke i daler, fjordstrøk og søkk. Den blir som en seig masse. I går kom det varmere luft sigende fra kontinentet (Europa) i høyere luftlag. Vinden fra sørøst traff blant annet Jåren i Skaun, som ligger høyere enn Fannrem. Dermed blir det store lokale temperaturforskjeller, sier han.

- Men hvordan blir den kalde lufta nede på Fannrem fjernet?

- Når de varmere vindene slår ned i søkka, fortrenges den kalde lufta slik at den blir med opp. Dette skjedde tydeligvis ikke på Fannrem i går, men det skal ikke mye skifte i vindretningen til for at vind slår ned akkurat der. Da endres temperaturen raskt, forklarer Fagerlid.

- Har de slike værfenomen i Danmark og Nederland?

- Nei, der er det veldig flatt. Såpass lokale forskjeller som du beskriver, krever at det er fjell der, som blant annet i Norge, Russland og Alaska. Flatt terreng er mer vindutsatt, og da byttes lufta ut oftere, sier han.

- Så hvis du vil unngå den verste kulda, bør du ikke bosette deg i en dal?

- Det stemmer! Men samtidig blir det også varmt der på sommeren, en slags "gryteeffekt" fordi lufta kan bli stående stille, dersom vinden ikke slår ned og fortrenger gammellufta, sier han.

Fagerlid forteller at det vi opplevde onsdag kveld, i dag (torsdag) skjedde i Nordland. I dag tidlig var det 18 minusgrader i Mo i Rana, mens det var åtte plussgrader i Brønnøysund.

- Den varme vinden beveger seg nordover, sier statsmeteorologen.