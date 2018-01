Inviterer foreldre, politikere og trenere

Pluss

Invitasjon har gått ut til foreldre, politikere og trenere, og møtene finner sted 23. januar. Først et møte i Lensvik samfunnshus og senere på kvelden på Lysheim skole. Kommunen har invitert fug/fub (nasjonalt foreldreutvalg for barnehage og skole) fra Oslo.

I mailen Sæther har sendt ut skriver hun at kommunen har jobbet mye med å få ned mobbetallene, for å gi barn og unge så gode oppvekstmiljø som mulig. Dagbladet hadde i mars en artikkel om at Agdenes toppet mobbestatistikken i fylket, hvorpå kommunen nyanserte bildet i ST: Det var kun 20 elever i de klassene som ble målt, så hvert enkelt svar ga derfor store utslag i en liten kommune.

Finere tall nå

- Hvorfor arrangerer dere dette møtet med fokus på mobbing?

- 1. august fikk vi en ny og skjerpet lov i forhold til elevenes skolemiljø, spesielt det psykososiale skolemiljøet. Vi har hatt fokus på dette i skole og barnehage hele dette året. I tillegg har vi slitt med å ha litt for høye tall på noen statistikker, at elever ikke opplever et trygt skolemiljø alltid. Det har vi hatt fokus på i flere år, og det er et kontinuerlig arbeid som pågår. Dette er en oppgave som er så stor at skoler og barnehager ikke kan holde på med det alene. Vi inviterer politikere, foreldre, idrettslag og fritidsledere fordi hele lokalmiljøet er viktige i holdningsarbeid, sier Sæther.

- Hva sier mobbetallene nå?

- Vi har fått finere tall enn sist. Men vi er en liten kommune hvor alt får dramatiske utslag i en klasse på gjennomsnittlig 15 elever. Vi har derfor mobbing på agendaen hele tida, blant annet gjennom «Mitt valg»-opplegget til Lions, som vi bruker i skoler og barnehager, sier hun.

Tidlig innsats

- Vil du si at dere har mer utfordringer med mobbing enn andre kommuner?

- Nei, men det svinger mye. Og det vises godt på statistikken når det svinger hos oss. Men det er lurt å minne seg selv på én ting: Det gjennomføres masse trivselsundersøkelser i ulike sammenhenger, og man kommer aldri ut på null mobbing. Der mennesker møtes oppstår det spenninger. Målet vårt er å være så tidlig ute at det ikke rekker å bli graverende saker. Ting må avdekkes så tidlig som mulig, slik at det kan settes inn tiltak, sier hun.

Hun viser til viktigheten av at foreldre tar ansvar og tenker på hvordan de snakker og oppfører seg sammen med ungene.

- De er viktige rollemodeller. Jeg er sikkert på at de fleste foreldre er veldig bevisst på hva de tar opp rundt middagsbordet, men så har vi noen som kanskje trenger en påminnelse. Vi vil oppmuntre foreldre til å sette grenser og ikke la det blomstre opp en kultur som ikke er bra. Nå går vi bredt ut med invitasjoner til disse møtene, og er glade for at vi har fått interesseforeningene til foreldre i skoler og barnehager til å ta turen fra Oslo. Det er spennende å høres deres perspektiv på dette arbeidet, sier Sæther.

Læringsmiljøplan

Hun håper mange kommer på møtene, og har bevisst valgt å arrangere ett i hver skolekrets i håp om at mange velger å legge turen til Lensvik samfunnshus eller Lysheim skole denne kvelden.

- Dette er et kjempeviktig arbeid vi aldri blir ferdige med, sier Sæther.

Hun viser til at det er innført nye rutiner etter de skjerpede lovkravene i høst. Opplæringsloven forplikter mer, og det er laget rutiner, prosedyrer og en egen læringsmiljøplan i samarbeid med Orkdal.

- Vi ivaretar rutiner og har et årshjul slik at ingenting glipper. Der er spørreskjemaer og metoder for å overvåke skolemiljøet slik at vi kan være i forkant og avdekke ting før det «smeller». Lærerne er veldig positive til dette så langt, og vi har ikke fått meldt inn noen store mobbesaker, sier Sæther.

