Pluss

Toril Meek Bye

Yrke: Pensjonist

Bor: Evjen

Hva gjør du akkurat nå?

- Nå sitter jeg her på Amfi og selger konvolutter for LHL

Konvolutter?

- Ja, det er egentlig lodd da. Man kjøper konvolutt, og er det et lodd oppi, så vinner de en av disse premiene. Her er alt mulig til premie, luer, gensere votter, masse fint.

Og folk kjøper?

- Jada, men det er litt kaldt ute nå, så det er ikke så mye folk.

Sitter du ofte her og selger konvolutter?

- Nei da, vi bruker å bytte på. Men i dag var det ei som ikke kunne, så da stiller jeg opp, da. Det er som det er, det.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Det blir litt brus, kaffe og litt kaker, alt ettersom hva jeg har i huset.

Hva leser du?

- Ikke mye. Jeg leser veldig lite, ingen bøker. Jeg ser på TV, og så strikker jeg. Jeg har aldri vært noen leser.

Hvor drar du helst på ferie?

- Jeg har campingvogn på Vennastranda i Snillfjord, og drar dit når jeg har lyst. Men i fjor var jeg på busstur til Riga og bodde der en uke, sammen med min venninne Turid. Vi hadde det så koselig!

Din favorittpolitiker?

- Politiker nei, jeg er ikke noe sånn politisk. Jeg vet ikke hva de heter en gang.

Så du vil ikke mene noe om Trump?

- Nei, han liker jeg ikke.

Hva opptar deg for tida?

- Nei, jeg sitter nå for det meste og strikker. Og så har jeg hunden min, en chihuahua. Det er godt selskap.

Hvorfor bor du der du bor?

- Jeg bor attmed sykehuset, i Søstersvingen, og det er lettvint for meg som er handikappet. Jeg har en sånn sykkel som jeg drar rundt og sykler på, men i dag var det for kaldt, så i dag hadde jeg privatsjåfør, hehe.

Hva gjør du på fritida?

- Jeg drar gjerne nedpå Amfi. Her er vi en gjeng som møtes. Det er trivelig, det.

Hvordan holder du deg i form?

- Nei, det er dårlig med det. Jeg har så dårlige føtter at jeg klarer ikke å trimme.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Det jeg har drømt om har jeg allerede fått gjort. Jeg har vært på to turer. Først til Kiel, og så den turen til Riga. Den første turen ble til etter at jeg satt her nede på amfi med ei venninne, og så sa jeg at «det er en tur jeg skulle ha gjort før jeg dør, og det var å reise til Kiel». Så sa venninnen min at «ja, jeg blir med deg jeg». Hun tenkte seg ikke om en gang. Så dro vil til Kiel. Men jeg like ikke å fly, så vi tok toget.

Hvis du skulle valgt et annet yrke, hva ville du valgt da?

- Nei, jeg hadde ikke kunnet gjort noe annet. Jeg har ikke arbeidet siden jeg var ungdom, før barna ble født. Jeg var hjemme da vi var gift og kallen levde. Da var det alltid noe å finne på. Etter at jeg ble alene har det vært rolig.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Jeg ville savna ho Tilla, hunden min. Og barnebarna. Og sønnene mine.

Hva angrer du mest på i livet?

- Ingen verdens ting.

Du har ikke gjort noen tabber du skulle sett ugjort?

- Nei. Det har jeg ikke.

lillemor.hestvik@avisa-st.no

481 46 109