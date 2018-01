Krysser gata for å treffe innbyggerne

Jeg tror terskelen for å slå av en prat er lavere her enn å oppsøke meg på kontoret. Odd Jarle Svanem

I går fredag hadde Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem sin første dag der han skal ut og treffe innbyggerne. Møteplassen er i lokalene til den nedlagte kinarestauranten i Meieribygget. Det betyr en kjapp spasertur over gata for ordføreren.

— Jeg tror terskelen for å slå av en prat er lavere her enn å oppsøke meg på kontoret. Det blir kanskje litt for «høytidelig» for noen, sier Odd Jarle Svanem.

Så det på Facebook

I går var han ikke forberedt på noe stort rush i et tiltak som ikke har vært markedsført i forkant. Men Jan Zetlitz Lien ble førstemann.

— Jeg var på vei til båthavna en tur, da jeg så noen hadde lagt ut noe på Facebook. Derfor ble jeg nysgjerrig og stakk innom, uten at jeg hadde noe tema å ta opp med ordføreren. Men det ble kaffedrikking og en uhøytidelig prat, sier Lien.

Det er også dette ordføreren håper på.

— Kom innom for å ta opp små og store ting det er naturlig å snakke med ordføreren om. Jeg vil være til stede i tre timer på formiddagen hver fredag. Skulle det ikke passe for meg, stiller varaordføreren, sier Svanem.

Sosial møteplass

Hemne kommune har leid lokalene i Meieribygget fram til 1. desember. At ordføreren stiller tre timer i uka, er bare en del av planen og programmet.

— Vi ønsker å lage en møteplass i ikke altfor høytidelige former. Vi har ennå ikke definert helt hva innholdet blir, men det må ikke bli for «kommunestyrt» og det må være tilbud og aktiviteter som er åpne for alle. Det er ikke meninga at folk bruker lokalet og stenger seg inne, sier kommuneplanlegger Malin Sæther.

Prosjektet har fått navnet «Mulighetsrommet», og er en del av sentrumsprosjektet. Målet er å skape et levende, attraktivt, helsefremmende og inkluderende Kyrksæterøra sentrum.

— Vi har behov for mangfold og sosiale møteplasser, og dette tiltaket er iverksatt i samarbeid med foreninga Wild at Art i Trondheim, og som har et slags motto om at vi skal finne nye måter å være sammen på, sier Sæther.

Dialog om innhold

I første omgang blir det åpent i lokalene hver fredag, men siden leieforholdet omfatter alle dager i perioden, blir det etter hvert åpent flere dager i uka. Hva innholdet blir, kommer til å bli mer konkretisert i dialogene med Wild at Art.