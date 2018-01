Klæbo kommer til Knyken

Pluss

Det betyr at Johannes blir å finne på startstrek i alle konkurransene i Toppidrettsveka frem til og med sommeren 2020.

Klæbos personlige egenskaper og ikke minst hans prestasjoner, har vært med på å gjøre 21-åringen til den nye internasjonale langrennsyndlingen alle snakker om og alle vil ha en bit av. Mye tyder på at det vi har vært med på så langt ikke blir det siste vi har sett av denne karen. OL starter om drøye to uker og der er langrennskometen favoritt på en rekke øvelser.

Aldri vunnet

- Det gjør oss både stolt og glad at vi nå har sikret at Johannes med på laget de neste tre årene. Det betyr at alle andre de andre langrennsstjernene som stiller både vil få et tøft og godt sportslig utbytte i møte med Klæbo og Toppidrettsveka de neste årene, sier arrangementsansvarlig Harald Faldseth.

Johannes har til gode å vinne Toppidrettsveka sammenlagt. I 2015 ble det 50. plass, 2016 endte han på 20. plass og i sin gjennombruddssesong i fjor endte han på 2. plass. Kun slått av Calle Halfvarsson.

Tilbake til Orkdal

Like før den årlige julelunsjen i Knyken 12. desember ble det klart at Orkdal IL og OIF fikk med seg Orkla Sparebank og Trønderenergi som hovedsponsorer til Toppidrettsveka 2018. Foran kommunestyret like før jul manglet arrangørene bare støtten fra Orkdal kommune før de kunne slippe jubelen løs. I kommunestyret var det ikke enstemmig, men et stort flertall stemte for å få Toppidrettsveka tilbake til Orkdal IL, Knyken og denne gangen også Orakanger IF og Idrettsparken.

Ville til Knyken

Ønske om å komme tilbake til Knyken har vært stort både fra løpere, NRK og arrangøren selv.

- Det er har vært et ønske fra flere hold. Løperne ønsker traseer som er likt det de går på vinteren og det får de i Knyken. I tillegg har vi og NRK også ønsket oss tilbake fordi det blir sportslig bra innhold og så er det hyggelige folk å samarbeide med, sier Fladseth.