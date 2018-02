Stjålet igjen

Pluss

Det er Marte Bugten, daglig leder i Hemne Frivilligsentral, som spør. For nå er skiltet «Det glade hjørnet», festet på stakittgjerdet som omkranser Wesselgården i krysset Øragata/Wesselveien på Kyrksæterøra, stjålet nok en gang.

— Vi har et dialektuttrykk som sier at når man skal på det glade hjørnet, betyr det å gå på do. Er det noen som har hengt opp skiltet på dodøra si, spør hun videre.

Greide det «umulige»

Minst to ganger den siste tida er skiltet fjernet, i klartekst stjålet. Hemne Frivilligsentral har – helt frivillig – tatt på seg å følge opp tyveriene på det som formelt er kommunal eiendom. Marte Bugten begynner å bli lei – men er også litt smigret.

— Det er jo aldeles flott at vi har noe så attraktivt i Øragata at folk lar seg friste til å stjele det gang på gang. Faktisk er dette blitt så populært at folk tar selfie sammen med skiltet, for øvrig et langt bedre alternativ enn å bruke Hell-skiltet i Stjørdal til formålet. Men det blir så mye prakk av at det stadig stjeles, sier hun, vel vitende om at frivilligsentralens selvutnevnte vaktmester Jan Pedersen virkelig gjorde en innsats for å gjøre skiltet ustjelbart siste gang han monterte et nytt.

— Jeg brukte seks skruer av den typen du bare kan skru inn, men ikke ut. Jeg er usikker på hvordan de har fjernet skiltet uten å ødelegge det, sier Pedersen.

Blir politianmeldt

Skiltet er laget av plast, og det er Moltubakk Skilt og Reklame som får i oppdrag å lage nytt skilt – med andre ord en «positiv ringvirkning for lokalt næringsliv». Nå lurer Marte Bugten på om de like godt kan bestille opp ca. 4200 nye skilt – så har hver innbygger ett hver.

— Da synker verdien betraktelig, så kanskje det får henge i fred!?

— Det kan også være kasta i elva?

— Da er det i så fall noen som legger ned mye arbeid for ingenting.

Forholdet blir politianmeldt.

— Hemne kommune har som hovedregel at alle tyverier og/eller hærverk blir anmeldt til politiet, opplyser Reidar Klungervik, enhetsleder for kultur i Hemne.

En møteplass

For øvrig er «Det glade hjørnet» er gammelt navn.

— Dette var navnet på den gamle rutebilstasjonen på Kyrksæterøra, og den første bussen kjørte derfra i juli 1937. Navnet har sin bakgrunn i at dette var en møteplass for å treffe folk, enten du skulle reise med buss eller ikke. Navnet er positivt ladet, i betydninga av man blir glad over å slå av en prat med kjentfolk, sier lokalhistoriker og forfatter Knut Totland.

