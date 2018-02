Skrikende behov etter disse ungdommene

Pluss

Nylig var leder for Statoils lærlingordning, Arnt Almås, på besøk hos kjemiprosesslinja ved Orkdal vidaregåande skole.

Færre har søkt

Linja har gjennom mange år vært kjent som en av de beste i landet innen kjemiprosess, men søkertallet har gått ned de siste årene - parallelt med at jobbutsiktene i olje- og gassindustrien er blitt stadig dårligere.

- I år har vi åtte elever. Vi har plass til 15, og har vært oppe i 18 på det meste. Søkertallene begynte å gå ned da nedturen i olje- og gassbransjen kom, forteller Lars Arve Larsen og legger til at det per i dag er 40 ledige lærlingplasser innen kjemiprosess i Trøndelag, men det er bare 17 elever som tar denne utdanninga i det nye fylket.

- Det er et skrikende behov for at flere tar denne utdanningsveien, sier Larsen.

Nedturen er historie

Men nå er denne nedturen historie. Oljeprisen har steget jevnt og trutt, og oljeselskapene har behov for folk. Men det er ikke mange å velge blant for dem som skal ha lærlinger.

- I år har vi en intensjon om å få tak i 88 lærlinger, men det vil bli vanskelig. Det er bare 320 elever innen kjemiprosess på landsbasis. Det bekymrer oss at det er så få elever, og vi har sett at søkerantallet går ned, sier Arnt Almås til ST.

Gode jobbmuligheter

I løpet av få uker skal tiendeklassingene velge utdanningsvei. Almås oppfordrer dem til å søke TIP, slik at de kan gå videre på kjemiprosess på andreåret.

- De kan da utdanne seg til et utrolig spennende yrke. Det er veldig gode jobbmuligheter, både lokalt og hos oss - både på landanlegg og offshore. I fjor ansatte vi 141 tidligere lærlinger i fast jobb, og storparten av dem kom fra kjemiprosess. Det er også store kull som snart går av med pensjon, så det vil bli stort behov for folk. Vi jobber også med å få lærlingplasser innen fornybar energi, sier Almås.