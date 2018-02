Utvider med avdeling i Meldal

Pluss

Varmepumpeleverandøren Siko AS åpner fredag nytt kontor i Meldal sentrum, for å komme tettere på kundene i et større geografisk område.

- Vi er opptatt av lokal forankring. Det er viktig at folk skal kunne komme innom for en varmepumpeprat, stille spørsmål eller få hjelp med fjernkontrollen, sier daglig leder Knut Ole Laksøyen.

Han startet firmaet sammen med Sindre Bakke i 2016, og Siko holder til i Orkdalsveien på Orkanger. Men nå blir det et avdelingskontor i lokalene hvor Meldal frivilligsentral tidligere hadde tilhold i Midtbygda i Meldal.

Utskifting og nysalg

Det startet i det små, men nå har firmaet tre ansatte og én innleid. Det er John Arne Tørset, bosatt i Meldal, som skal bemanne kontoret der.

- I Orkdal har vi åpent hver dag, mens det blir åpent på fredager i Meldal. Vi ønsker å ha en plass hvor folk kan henvende seg også i Meldal, og da når vi kanskje folk videre oppover mot Rennebu også. Det blir et kontor med utstilling av ulike typer varmepumper, sier Laksøyen.

Firmaet forhandler Toshiba-varmepumper, og tar service på ulike typer varmepumper.

- Det er én million luft/luft-varmepumper i Norge. Utskiftingstida er på cirka 10 til 15 år, så vi har like mye utskifting som nysalg, sier Laksøyen.

Serviceavtaler

Service og feilsøking er også en viktig del av jobben. Bare i fjor skrev firmaet 500 nye serviceavtaler.

- Man bør ha service på varmepumpa annethvert år. Hvis ikke mister den effekten, sier Laksøyen.

Dette handler om en rengjøring innover i varmepumpa, som er grundigere enn det man får til selv med støvsugeren.

Siko har kunder både i Orkdal, Meldal, Agdenes, Skaun og Hemne, og passerte fem millioner kroner i omsetning i fjor. Hittil i år har de omsatt for 1,4 millioner kroner.

Førstkommende fredag blir det altså åpning i de nye lokalene i Meldal.