Satser på over 800 på isfiske

Isfiskekonkurransen på Hostovatnet har blitt en flott tradisjon og blir i år arrangert for 42. gang. De siste årene har interessen for dette arrangementet økt noe enormt og har gjort det til ett av orkdals mest populære arrangement om en ser på antall deltakere. I fjor ble rekorden fra 2013 på 704 deltakere knust, da hele 814 deltakere fant veien til Hostovatnet. Men hva er det som har gjort at dette arrangementet er så utrolig populært? Leder i Fjellmann IL, Bjarne Nordsteien, tror han har svaret.

- Dette er jo først og fremst et veldig fint familiearrangement. Vi legger jo opp til aktiviteter for barn ved siden av isfisket som er veldig populært. Samtidig har vi flotte premier som alle som deltar kan vinne, sier Nordsteien.

Tror på rekord

På slutten av 90-tallet og utover 2000-tallet lå deltakerantallet på rundt 200-300, men de siste årene har antallet økt voldsomt. Nordstein mener at arrangementet er avhengig av fint vær for å trekke mye deltakere og tror at værmeldingene i år kan tale for nok en rekord på Hostonvatnet. Det er meldt strålende sol hele lørdagen og det vil heller ikke være veldig kaldt litt ut på dagen.

- Om orkdalingene våkner til strålende sol på lørdagen så vet vi at mange kommer til å ta turen. Vi har et mål om å bikke over 800 deltakere også i år. Da vil vi i så fall være veldig fornøyd, sier lederen i Fjellmann IL.

60 000 i premier

At isfiskekonkurransen har vokse seg stor i Orkdal vises også når arrangøren skal få inn premier til konkurransen. Nordstein sier det er en veldig takknemlig jobb å få tak i premier når de lokale bedriftene bortimot konkurrerer om å bidra med den største premien.

- Vi har et premiebord på hele 60 000 kroner og det er en solid rekord. Hovedpremier som alle kan vinne er et reisegavekort på 10 000 kroner sponset av Møller Bil. Vi har også elektrikertjeneste til en verdi av 5000 kroner. I tillegg har vi pengepremie på 3000 kroner både til den som får størst fisk og til de som får størst fangst totalt, forteller Nordsteien.

Barneaktiviteter

Selv om konkurransen går ut på å fiske størst og flest fisker er det også lagt opp til mye aktiviteter på og rundt Hostovatnet.

- Vi har en konkurranse som går ut på å bygge den høyeste snøskulpturen. Så kommer vi til å sette opp volleyballnett for dem som er interessert i det. I tillegg vil det bli kjørt opp skiløype ute på isen. Isen er trygg og ble målt til 35 centimeter da det var mildvær sist. Nå har det også lagt seg et lag med snø på isen, så dette blir veldig bra, sier Nordsteien.

I tillegg til barneaktivitetene vil det også være mulig å delta på konvoluttsalg, gå i varmetelt, være med på trimpost og kjøpe noe i kiosken.

Krasjer med NM

I år krasjer konkurransen med NM i isfiske, men Nordsteien tror ikke det vil ha mye å si for antallet som dukker opp lørdag.

- De aller ivrigste vil nok kanskje delta på NM, men dette er jo et familiearrangement, så vi blir ikke veldig utsatt for det. Vi er blant de topp tre største isfiskekonkurransene i Norge og jeg tror ikke det er mange arrangement i Orkdal som kan måle seg på antall deltakere. Det er utrolig artig at 800 kjører hit til Hostovatnet for å delta, avslutter Nordsteien.

