Forren kan bli RBK-spiller

Fotball

På mandag reiser Rosenborg på treningsleir til Marbella og det er ventet at Vegard Forren skal være med på den samlingen, ifølge både Adresseavisen og VG. Det skal ha vært nye konkrete samtaler mellom RBK-ledelsen og landslagsstopperen de siste dagene, dermed er det muligheter for at 29-åringen kan bli Rosenborg-spiller innen overgangsvinduet stenger 31. mars.

Frustrert

Vegard Forren har stått uten klubb siden jul etter at kontraktsforhandlingene mellom ham og Molde gikk i vasken. I et intervju med VG innrømmer Forren at situasjonen han har kommet i, ikke er særlig bra.

– Det er ny situasjon for meg. Og det føles ikke bra. Jeg går nesten og stanger hodet i veggen her om dagen. Det har vært tungt. Og det har nok samboeren min også merket, sier Forren til VG.

Flere utenlandske klubber har vært aktuelle og nærmest var han å skrive under for 1860 München, men også de kontraktsforhandlingene gikk i vasken.

Ingen topp sesong

Forren tror at den varierende fjorårssesongen har gjort det vanskelig for han å få et fotballeventyr i utlandet.

– Jeg må være såpass ærlig å si at jeg ikke hadde den beste sesongen i 2016, og det har gjort jobben vanskeligere for Jim, men samtidig føler jeg at jeg presterte bra i Europa tidlig på året og i flere av landskampene. Det er litt rart å sitte her uten klubb etter å ha spilt mange landskamper. I starten gikk det greit – for da trente jeg med Molde. Men de siste to ukene har jeg ikke vært med der. Det er da jeg kanskje har skjønt at det må skje noe. Men jeg håper og tror jeg har noe klart over helgen, sier Vegard Forren.

Verken Forren, Rosenborg eller agent Jim Solbakken har kommentert ryktene om en overgang til Rosenborg.

Om Forren skulle bli Rosenborg-spiller i løpet av denne måneden vil Rosenborg har tre hemnværinger i stallen sammen med Magnus Stamnestrø og Pål Andre Helland.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255