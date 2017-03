Orkanger til topps i Rindal

For andre gang arrangerte Rindal IL vintercup i den nye innendørshallen sin. Turneringen er en cup for seniorlag og til årets arrangement hadde ti seniorlag meldt seg på. Gruppe A: Orkanger senior, KIL/Hemne, Oppdal, Orkanger Junior, Sokna. Gruppe B: Rindal, Tingvoll, Buvik, Svorkmo, Rennebu.

OIF best

Orkanger stilte to lag til årets turnering. Det ene laget besto av enkelte seniorspillere i tillegg til noen juniorer, mens det andre laget bare besto av juniorer. Seniorlaget imponerte i puljespillet hvor de vant tre kamper og spilte uavgjort en kamp. I den siste kampen i puljespillet var det gruppespillfinale mot KIL/Hemne hvor OIF stakk av med seieren 3-2.

Suveren i finalen

Med gruppeseier ventet arrangøren Rindal i semifinalen. Det ble en tett kamp hvor OIF stakk av med seieren 2–1. I den andre semifinalen møttes Buvik og KIL/Hemne til kamp. Det var førstnevnte som stakk av med seieren 5–4 og skulle møte Orkanger i finalen.

I finalen var det aldri noen tvil om hvem som skulle stikke av med seieren. Etter at det var målløst de første syv minuttene begynte OIF å få hull på byllen og det tok bare fire minutter så ledet OIF 3–0 etter scoringer av Azamat Zabijev, Rune Asphaug og Lars Ebbesen. Buvik reduserte en gang, men Zabijev og Hassan Ali sørget til slutt for hele 5–1 til slutt.

- Vi har en god plan og når alle gjør sine oppgaver blir vi vanskelig å slå. Mest tilfredsstillende er det å se at samhandlingen allerede begynner å sitte, sier OIF-trener Ketil Stellander som var meget fornøyd med turneringen.

Til tross for at flere seniorer har gitt seg i OIF før denne sesonge, så ser det ut som at laget skal bite godt fra seg i neste års 5. divisjon.

På OIFs lag spilte: Anders Vuttudal, Åge Andersen, Per Olav Jensen, Marvin Aunan, Samad Jamner, Rune Asphaug, Azamat Zabijev, Mats Berg Pedersen, Hassan Ali og Lars Ebbesen (kaptein)

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255