Vegard Forrens nye klubb, Brighton, tar imot Derby i fredagens Championship-oppgjør. Det blir uten Forren på laget eller benken.

– Det har vært ei god uke, men denne kampen kommer litt for tidlig. Klubben vil ikke at jeg skal bli skadet eller overbelastet i starten. Det er forståelig, og det er uansett greit at jeg får trene litt med laget før jeg skal spille kamp, sier Forren, som var på sin første trening onsdag, sier Forren til rbnett.no.