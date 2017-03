Ny leder i U & IL Glimt

Under årsmøtet i U & IL Glimt tirsdag 14. mars ble det valgt nytt styre i idrettslaget. Etter 6 år som leder ønsket Lars Johan Vattengård å tre ut av ledervervet. Han har vært leder gjennom en viktig fase i idrettslagets historie der bygging av nye Glimt stadion har vært et av de største prosjektene. Sigrun Halsen ble valgt som ny leder og hun blir den tredje kvinnelige lederen gjennom idrettslagets 120 år lange historie. Sigrun har de to siste årene vært med i gruppa som har arbeidet med å realisere nye Glimt stadion, som nå blant annet inneholder kunstgressbane.

På årsmøtet ble også Berit Brønstad gjenvalgt som kasserer. Styret for øvrig består av nestleder Christian Bonvik, Eivind Togstad, Mari Lundberg og Anita Wiggen som styremedlemmer. U & IL Glimt har to underavdelinger, en fotballavdeling og en avdeling for trim og allidrett. Idrettslaget hadde vel 400 medlemmer i 2016.