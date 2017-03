Stem frem STs beste fotballspiller

Avisa Sør-Trøndelag har satt opp en liste med de 20 beste spillerne i lokalområdet. Vi har konsentrert oss om breddespillere som holder til i 3. divisjon eller lavere. Spillerne skal ha lokal tilhørighet i nedslagsfeltet.

ST har ikke rangert spillerne, men bare satt opp en liste på 20 spillere, som vi ønsker at våre lesere skal stemme frem.

Spilleren som får flest stemmer frem til tirsdag 21. mars klokken 10, stikker av med et gavekort på massasje for å få en optimal oppladning til årets sesong.

Ikke overraskende er det flest Orkla-spillere på listen, da det er det eneste laget som befinner seg i årets Regionserie (3. divisjon). Ellers har vi plukket litt spillere fra de fleste lag og kommuner i denne uhøytidelige kåringen.

En forholdsvis «kompetent» jury har funnet frem til følgende 20 fotballspillere som dere lesere kan være med å stemme frem:

Knut Kåre Brøndbo, Orkla:

Meldalingen har vært solid på venstrebacken for Orkla siden overgangen fra Meldal. Meget hurtig og en venstrefot det lukter svidd av. Spiller sjelden en dårlig kamp.

Erlend Løkken, Orkla:

Har vært plaget med skader de siste sesongene, men en skadefri Løkken må være med på en slik liste. En eminent teknikker som kan dra seg forbi fire spillere på et blunk.

Eirik Skjevdal, Meldal:

Kan være litt av og på. Men når han er på, kan 4. divisjon virke litt for enkelt for den kjappe spissen som bøttet inn mål i fjor og var en viktig bidragsyter for at laget berget plassen.

Erik Helgetun, Orkla:

Hadde en utrolig sesong i fjor. God plasseringsevne og kan skape sjanser helt på egen hånd. Det gjorde at han endte på 41 mål og seks hattricks i fjor. Say no more.

Steinar Gjersvoll, Orkla:

Kapteinen med stor K. Går alltid foran i krigen og er en av 3. divisjons beste ballvinnere. Trygt anker og en meget god ballfordeler som nesten aldri gjør feil. Forholdsvis målfarlig også.

Hallvard Løseth, KIL/Hemne:

Løva er en notorisk målscorer. Alltid på rett på plass til rett tid. Har scoret 125 på 133 kamper i sine fem siste sesonger for KIL/Hemne. Noterte seg for 20 i fjor.

Gøran Aakerholm, Svorkmo:

Orkdals svar på Andrea Pirlo. Muligens litt temposvak, men kompenserer med hovmesterblikk og er enormt pasningssikker. Skadene tvang ham til å trene mindre og han signerte for Svorkmo for to år siden. Til tross for lite trening, er nok 5. divisjon litt for lavt nivå for denne karen.

Roy Bolme, Rindal:

Scorer mål uansett hvilke lag han spiller for. Har spilt for Meldal, Orkla, Surnadal og Rindal de siste årene og er garantist for 20 mål eller mer per sesong. Ble suveren toppscorer i 5. divisjon med 28 mål for et Rindal-lag som havnet midt på tabellen.

Håkon Aarvaag, KIL/Hemne:

Hadde en strålende start på fjoråretssesong, men dabbet litt av på høsten. Et uromoment med fart, teknikk og gode avslutningsegenskaper.

Arnstein Buøy, Orkla:

En Buøy i form er en fornøyelse å se på. Har et enormt driv med ball i beina og pasnings/skudd-fot som svært få 3. divisjonsspillere er forunt.

Ivar Skjerve, Stjørdals-Blink:

Rennbyggen som prøvde profflivet på Island. I fjor var han kaptein på Stjørdals-Blink i 2. divisjon som slo ut Molde fra cupen. Det endte med nedrykk, men det er liten tvil om at det blir vanskelig å bryne seg på Blink og Skjerve i årets Regionserie.

Ola Andreas Hoel, Rennebu:

Var med å rykke opp til 2. divisjon med Stjørdals-Blink, men skader gjorde at han ikke var med året etter. Han returnerte til hjemklubben Rennebu i 5. divisjon hvor han spilte høstsesongen i fjor.

Hassan Halane, Orkla:

Svært få i årets 3. divisjon innehar den løpskapasiteten Hassan har. Løper utrettelig i hver kamp og er et mareritt for midtbanespillere å møte.

Per Olav Jensen, Orkanger:

Hurtig og teknisk begavet spiller som gjorde comeback for OIF foran fjorårssesongen. Leverte en meget god sesong, men noe opprykk ble det ikke.

Simon Eid Bjørset, Buvik:

Har ganske brei 3. divisjonserfaring for å være såpass ung. På sitt beste styrte han midtbanen til Buvik. Hadde et lite opphold på Orkanger i fjor, men er tilbake for Buvik i 4. divisjon i år. Fortsatt en lovende midtbanespiller med et utmerket overblikk.

Håkon Sanden, Orkla:

En solid høyreving som har tatt store steg de siste årene. Kan fortsatt variere en del, men på sitt beste er han et konstant uromoment for motstanderens venstreback.

Sindre Tørseth Valø, Orkla:

Kom som et friskt pust inn i på Orklas høyreback i fjor. Enorm hurtighet for å være på dette nivået og fungerte ofte som vingback for Orkla i fjor.

Rune Asphaug, Orkanger:

En hurtig og teknisk 17-åring som imponerte i 5. divisjon på vingen i fjor. Var den eneste som spilte alle kampene og noterte seg for en rekke scoringer og målgivende.

Mats Berg Pedersen, Orkanger:

Nok et stort talent fra Orkanger som var fast indreløper i 5. divisjon i fjor. Dekker store områder og en meget god ballfordeler. Fyller 17 år denne sesongen og blir nok spennende å følge i årets sesong.

Håkon Lilleås Næss, Orkla:

Eneste keeper som er med på listen. Har vært fast på Orkla i snart fem år nå og har blitt bedre for hvert år som har gått. Kan varte opp med strålende redninger, er trygg med pallen og god til å sette i gang angrep.