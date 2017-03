Han er STs beste spiller

For en uke siden la ST ut en poll hvor leserne kunne stemme frem STs beste breddespiller på herresiden. Det var jevn pågang på stemmingen og til slutt hadde over 1400 stemt på sin favorittspiller. Leserne kunne velge mellom 20 spillere: Knut Kåre Brøndbo (Orkla), Erlend Løkken (Orkla), Eirik Skjevdal (Meldal), Erik Helgetun (Orkla), Steinar Gjersvoll (Orkla), Hallvard Løseth (KIL/Hemne), Gøran Aakerholm (Svorkmo), Roy Bolme (Rindal), Håkon Aarvaag (KIL/Hemne), Arnstein Buøy (Orkla), Ivar Skjerve (Stjørdals-Blink), Ola Andreas Hoel (Rennebu), Hassan Halane (Orkla), Per Olav Jensen (Orkanger), Simon Eid Bjørset (Buvik), Håkon Sanden (Orkla), Sindre Tørseth Valø (Orkla) Rune Asphaug (Orkanger), Mats Berg Pedersen (Orkanger) og Håkon Lilleås Næss (Orkla)

Suveren seier

Til slutt var det Buviks tilbakevendte midtbanespiller Simon Eid Bjørset som stakk av med seieren. Hele 276 stemte, noe som gjorde at han fikk 20 prosent av stemmene. Det ble etter hvert en suveren seier. Andremann var fjorårets toppscorer i 3. divisjon Erik Helgetun på Orkla som fikk 152 stemmer, mens Hallvard Løseth knep tredjeplassen med 139 stemmer. Steinar Gjersvoll fikk 124 stemmer, mens Ola Andreas Hoel fra Rennebu fikk 120 stemmer og Gøran Aakerholm på Svorkmo fikk 92 stemmer.

Kriteriene var at spilleren måtte spille 3. divisjon eller lavere og måtte ha lokal tilhørighet.

Simon Eid Bjørset stakk dermed av med premien som var et gavekort på massasje. Bjørset er i øyeblikket bosatt i Molde hvor han går på skole, men reiser tilbake for å spille kamper for Buvik. I mai flytter han tilbake til hjemplassen.

ST kommer tilbake med et større intervju med «STs beste breddespiller»

NB! Leserne skal også få være med å kåre STs beste kvinnespiller.