Prestasjonspokalen til Jacobsen

Styret har behandlet innspill i forhold til OILs prestasjonspokal. Det er ikke hvert år pokalen deles ut, det er strenge kriterier for å oppnå prestasjonspokalen OIL, men det var et enstemmig styre som valgte å tildele pokalen for sesongen 2016 til Espen Jacobsen. Prestasjonspokalen ble delt ut på hovedlagets årsmøte onsdag 29. mars.

Begrunnelsen for overrekkelsen er som følger:

Orkdal Idrettslag har en lang historie å se tilbake på når det gjelder å dyrke fram gode idrettsutøvere. Laget har fostret landslagsutøvere både innen fotball og ski. I hoppbakken har mange av lagets utøvere gjort suksess både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det ble stilt spørsmål om noen kunne ta over etter Roar Ljøkelsøy, i tilfelle ville det ikke bli en enkelt oppgave. Roar er som kjent verdensmester både i laghopp og individuelt. Når den siste store utbyggingen av Knyken skisenter var over sommeren 2012, sto det 5 hoppbakker med plast i anlegget. Målet var å bygge Norges beste helårs rekruttanlegg for skisport, ville vi klare å dyrke fram hoppere som gjorde seg bemerket i hoppmiljøet på samme nivå som mange av våre tidligere utøvere? Selv om vi kunne ønske at flere benyttet seg av tilbudet i hoppanlegget, ser vi flere utøvere som har et potensial for å gjøre en karriere innen hoppsporten.

Styret i Orkdal Idrettslag har valgt å gi prestasjonspokalen 2016 til en utøver som har gjort seg bemerket innen hopp. Vedkommende startet tidlig med skihopping og det ble fort klart at her snakker vi om et skikkelig talent. Han er fortsatt ung, men har allerede mange gode prestasjoner å vise til, vi kan nevne:

- KM–Granåsen 2011–1. plass–gutter 13 år.

- KM–Granåsen 2012–1. plass–gutter 14 år.

- Bakkerekord på plast K68 i Knyken skisenter i 2012–73 meter.

- Han har flere seire i Norgescup både i B–A og Elite.

- Norges Skiforbund tok han ut til Nordisk Juniorlandskamp i Otepaa i Estland–2016.

- Han takket for tilliten med å vinne gullmedalje.

I dag representerer han Orkdal Idrettslag og Trønderhopp.

Orkdal Idrettslag har gitt Prestasjonspokalen 2016 til Espen Jacobsen.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255