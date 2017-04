Ute av cupen

Meldal spilte onsdag kveld cupkamp mot 3. divisjonslaget Tillerbyen. Kampen var den siste kvalikrunden før den første offisielle cuprunden.

Meldal gikk lett videre fra den første kvalikrunden etter en solid 3-0-seier borte mot Alvdal, men hjemme mot Tillerbyen ble det langt tøffere for gultrøyene.

Avgjort til pause

Det ble aldri noe særlig spennende på Heggøya. Gjestene tok ledelsen etter et drøyt kvarter da en umarkert Tillerbyen-spiller satte et innlegg i mål. Ti minutter senere doblet gjestene ledelsen etter en corner. Like før pause ble den siste spikeren satt i kisten da en Tillerbyen-spiller hamret ballen i krysset fra 25 meter.

Det ble ingen scoringer i andre omgang og dermed tok Tillerbyen seg til 1. runde i cupen.

Lang pause

Meldal har nå vært gjennom to cupkamper og en seriekamp. Det ble 2-0-seier i serieåpningen mot Buvik, men nå er det påskeferie for de fleste lag og Meldal spiller ikke kamp igjen før mandag 24. april. Da er det Byåsen 2 som gjester Heggøya kunstgress.

