Overkommelig cuptrekning

Fredag ettermiddag kom oppsettet for den 1.-runden i cupen. Orkla drømte naturligvis om et storlag på hjemmebane, men endte opp med bortekamp mot 3. divisjonslaget Tynset.

- Det beste hadde selvsagt vært en hjemmekamp mot et 3. divisjonslag, men borte mot Tynset er i grunnen en god trekning. Det verste er å møte et godt 2. divisjonslag på bortebane. Her har vi muligheter til å nå 2. runde, sier Orkla-trener Arnstein Røen.

Orkla fikk rundt 50 000 kroner for å kvalifisere seg for 1. runde og kan få noen av den samme summen for å kvalifisere seg for 2. runde.

Kampen mot Tynset spilles onsdag 26. april.

Tøff bortekamp

Orkla møtte Tynset til treningskamp i februar. Det endte med overkjøring og 6-1-seier.

- Jeg snakket litt med treneren i etterkant av kampen og laget manglet en rekke spillere, så det resultatet sier kanskje ikke så mye, sier Røen.

De siste årene har Orkla hatt problemer med Tynset på bortebane.

- Jeg kan faktisk ikke huske sist gang vi vant mot Tynset på bortebane, så det er ingen lett kamp. Men vi har vunnet der tidligere, så vi reiser ikke dit med overdreven respekt. Det er et godt lag som kom ned fra 2. divisjon i år, sier Røen.

En eventuell 2. rundemotstander vil ikke Orkla-treneren snakke om.

- Nå har vi flere kamper før den 1.-runden og det er feil fokus om vi skal konsentrere oss om hvem vi kan møte i den 2.-runden når vi ikke har spilt den første enda. Det kan vi heller snakket om etter at vi har slått Tynset, sier Røen.

Slik er oppsettet for 1. runde:

Kvik Halden–Østsiden

Kråkerøy–Fredrikstad

Moss–Sprint/Jeløy

Drøbak-Frogn–Sarpsborg 08

Holmlia–Stabæk

Skeid – Lyn (spilles 27/4)

Holmen–Asker

Kjelsås–Frigg

Ullern–KFUM

Bærum–Oppsal (spilles 27/4)

Grorud–Follo

Skjetten–Lillestrøm

Lørenskog–Strømmen

Skedsmo–Ull/Kisa

Gran–Vålerenga (vises på NRK)

Flisa–Elverum

Gjøvik/Lyn–Brumunddal

Løten–Kongsvinger

Redalen–Raufoss

HamKam–Nybergsund

Åssiden–Strømsgodset

Vestfossen–Mjøndalen

Ørn Horten–Hønefoss

FK Tønsberg – Arendal

Flint–Sandefjord

Halsen–Notodden

Hei–Odd

Pors–Fram (spilles 27/4)

Randesund–Start

Donn–Jerv

Fløy–Vindbjart

Riska–Viking

Lura–Sandnes Ulf

Vidar–Haugesund

Sola–Vard Haugesund

Staal Jørpeland–Egersund

Bryne–Brodd

Austevoll–Brann

Trott–Åsane

Bjarg–Fana

Os–Nest Sotra

Fyllingsdalen–Sotra

Stord–Lysekloster

Fjøra–Sogndal

Førde–Florø (spilles 27/4)

Volda–Molde

Herd–Aalesund

Hødd–Spjelkavik

Brattvåg–Kristiansund

Træff–Ranheim

Steinkjer–Levanger

Kolstad–Verdal

Tillerbyen–Byåsen

Tynset–Orkla

Stjørdals Blink–Nardo

Strindheim – Rosenborg

Mo–Mosjøen

Harstad–Sortland

Fauske Sprint–Bodø/Glimt

Mjølner – Finnsnes

Alta – Senja

Lyngen/Karnes–Tromsdalen

Fløya–Salangen

Bjørnevatn–Tromsø