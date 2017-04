Tolv søkere på OIFs lederstilling

I desember i år gikk hovedstyret i OIF inn for å ansette daglig leder i 100 prosent stilling i OIF. Det var etter at Knut Even Wormdal hadde gått av som daglig leder på grunn av det han opplevde som manglende tillit fra hovedlagets styre.

- Gode søkere

Søknadsfristen til stillingen gikk ut i slutten av mars og så langt har Orkanger IF tolv navn på listen sin.

- Vi har fått en god del søkere. Det var ikke om å gjøre å få mest mulig søkere, men best mulig søkere. Blant de tolv vi har fått inn er det en god del interessante søknader som vi vil begynne å ta stilling til over påske, sier OIF-leder Geir Knutzen.

- Hvordan blir prosessen videre?

- Vi ønsker å bruke litt tid på dette slik at vi er sikre på at vi finner riktig person til jobben. Vi vil i første omgang kalle inn de vi mener er aktuelle til et første intervju, så får vi ta det der ifra. Vi håper å ha på plass en daglig leder i siste halvdel av mai, sier Knutzen som ikke vil frigi navnene på dem som har søkt.

Dette ønsker OIF

I stillingsannonsen kommer det frem et par punkt som OIF ønsker seg i den nye lederen. Her er et lite utdrag:

* Foreninga søker en engasjert og strukturert person som ønsker å videreutvikle Orkanger IF sammen med tillitsvalgte, aktive utøvere, og medlemmene til beste for idretten og lokalsamfunnet.

* Du bør ha erfaring fra arbeid innen idretten, og ha kjennskap til hvordan et idrettslag er organisert. Det er en fordel med kjennskap til offentlig innsats for utvikling av idretten. Du bør ha gode organisatoriske egenskaper og erfaring fra styrearbeid.

* Det vil bli lagt vekt på god idrettsøkonomisk forståelse.