Han blir ny leder i idrettsrådet

Like før påske ble Øyvind Løveseter Mikkelsen valgt til ny leder i Orkdal Idrettsråd. Mikkelsen representerer Svorkmo NOI. De siste årene har Øyvind Togstad vært leder i idrettsrådet. Han stilte ikke til gjenvalg.

Togstad mener den viktigste jobben idrettsrådet har stått over de siste årene, er å skape ro mellom de forskjellige lagene i kommunen.

- Jeg mener at idretten langt på vei har fått ryddet opp i usakligheter, uro og beskyldninger som har vært et gjennomgående tema i flere år. Det er sikkert noe av det ennå, men mye mindre enn tidligere. Grendastriden mellom idrettslagene er i hvert fall langt på vei lagt død, den største utfordringen nå er at politikerne også tar dette innover seg å ikke forsøker å bruke billige poeng i sin politikk som kommer fra de tidligere stridighetene innen idretten, sier Togstad.

Mikkelsen kan skrive under på at det har blitt jobbet godt med grendestriden de siste fire årene.

- Det har ikke vært noen store saker rundt det i det siste. Vi har hatt gode diskusjoner og håper å fortsette med det. Jobben min blir å fortsette med å jobbe videre for å tale idrettslagene sin sak rundt viktige tema som halleie og andre ting som vi har vært gjennom i det siste, sier Mikkelsen.