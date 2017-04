Drømmeåpning for Orkanger-damene

Orkanger damelag fikk en meget god åpning i 2. divisjon. Bortekampen mot Tynset var ventet å bli tøff, men Bjørn Bakkens disipler fortsetter å imponere.

Mari Lian sendte Orkanger i føringen etter 12 minutter med en utsøkt lobb over keeper. Det resultatet holdt seg til pause.

Andre omgangen var ikke mer enn to minutter gammel da Silje Lunde Olsen snappet opp et tilbakespill og satte den sikkert i mål alene med keeper. Like etter reduserer Tynset, men OIF lot seg ikke skremme.

Kvarteret før slutt stanger Lian inn sitt andre mål i kampen og syv minutter før full tid fastsetter Lina Åsløkk sluttresultatet til 4-1. En meget solid start for Orkanger.