Kampen kan du følge i linken under:

Fra klokken 16: Steinkjer-Orkla

Orkla har to strake bortetap mot Tillerbyen og Tynset (cupen) og nå skal laget i aksjon i sin tredje bortekamp på ni dager mot Steinkjer. I fjor vant Steinkjer alle sine 13 kamper på hjemmebane, men i år har laget allerede gått på et tap på hjemme og står med to tap på to kamper.