På oppdrag for landslaget

Karen Oline Sneve må stå over bortekampen mot Urædd til helga og kanskje hjemmekampen mot Lyn 14. mai. Årsaken er at hun er tatt ut i Norges J17-tropp til EM i Tsjekkia.

Norge spiller tre innledende kamper; 2. mai mot Nederland, 5.mai mot Irland og 8.mai mot England.

11. mai er det semifinaler, før finalen spilles 14. mai.

God back-up

Det er med andre ord usikkert hvor lenge KIL/Hemne må være uten sin keeper da det avhenger av hvor langt laget kommer.

Det betyr at Cecilie Lervik vil få sjansen mellom stengene, som hun gjorde i cupkampen mot Tynset. Lervik har vært KIL/Hemnes keeper i to opprykkssesonger.

- Det er stor stas for klubben å ha en spiller på landslaget, selv om ikke KIL/Hemne skal ta for mye av æren for at Karen har kommet så langt. Vi skulle gjenre hatt henne tilgjengelig til alle kamper, hun kan bli avgjørende for oss, men vi har altså en god back-up, sier KIL/Hemne-trener Per Erik Bjerksæter.

13 landskamper

KIL/Hemne har etter to kamper inntatt en sjuendeplass (12 lag) på tabellen med tre poeng. De kom mot Fløya i første kamp (seier 3-2), mens de ble mer eller mindre knust borte mot Byåsen (tap 4-0) i den andre kampen. Laget er imidlertid i 2. runde i NM etter 3-2-seier mot Tynset sist onsdag.

Karen Oline Sneve, som kommer fra Freidig, har tre kamper for Norges J17-landslag, sju for J16-laget og tre for J15-laget.