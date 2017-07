Tungt og krevende

Til tross for sommer og ferietid var det bra med løpere i Orkla Gaula-karusellen som ble arrangert i Klæbu onsdag i forrige uke.

Arrangøren melder at det var ekstra moro at toppidrettsløpere som Anton Sjøkvist, Andreas Sølberg og Astrid Øyre Slind stilte som gjesteløpere.

Vanskelig terreng

Orkla Gaula karusellen ruller altså videre sommeren med Klæbu som vertskap i tredje løp forrige uke.

Samlingsplass var ved Sjøen skole i Brøttem ved Selbusjøen. Nils Ottar Svaan som var løypelegger, hadde et krevende terreng å legge de seks løypene i. De tre lengste løpene hadde 225 meter høydeforskjell fra det høyeste punktet til mål. Alle løypene gikk ellers i tett og vanskelig terreng lengst ned.

Flere nybegynnere

Nybegynnerløypa hadde 19 løpere der Melhus stilte med 10 nybegynnere. Klæbu hadde ni deltagere i denne gruppa, noe de mener gir håp for den lokale o-sporten i Klæbu.

I Hvit løype fikk Kjell Sølberg (Leik) sin første seier for året, mens lagkamerat Anne Kari Stubsjøen, kjent fra langrennssporet i sin ungdom, ble nummer to.

Eldst og yngst

Gul løype er løypa for de aller eldste og de yngste løperne. Her ble det seier til veteranene Ola Neraune og Arne Grønset; begge fra Orkanger. Mellom disse to kilte en ungdom fra Melhus, Knut Hage, seg inn.

Bortsett fra nybegynnerløypa, var det flest løpere i Grønn løype med 15 løpere. Her tok Tone Almås (Leik) en suveren seier.

John Henry Hammer (Børsa) og Stein Ivar Foss (Melhus) hadde en tett kamp i Rød løype, mens Audun Bakk (Melhus) tok seieren i Blå løype med ett minutt ned til Ola Keiserås (Leik). Sammenlignet med gjesteløperne hadde disse to svært gode løpstider, da Anton Sjøkvist og Andreas Sølberg var bare tre-fire minutter foran.

Melhus leder

Melhus leder lagkampen nå som karusellen tar o-ferie. I august blir det to individuelle løp og en stafett som avgjør kampen.