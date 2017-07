Tok med pokal hjem

Storsjøcupen i Østersund pågikk i forrige uke, med finaler på lørdag. Fra vårt nedslagsfelt deltok lag fra sju ulike klubber: Orkla, Orkanger, Buvik, Meldal, KIL/Hemne, Skaun og Rennebu.

Kun ett lag av disse nådde en finale. Det var det ene G13-laget til Orkla. De røk knepent ut av A-sluttspillet etter innledende gruppespill, og måtte nøye seg med B-sluttspill.

Her feide de imidlertid all motstand til side. I semifinalen møtte de Egge. Etter å ha ligget under 0-2, kom guttene sterkt tilbake og vant hele 6-4.

Imponerte

I finalen møtte de Namsos. Orkla ledet 2-0 til pause. Dette ble også sluttresultatet, dermed ble det med pokal hjem til Orkdal.

Orkla G16-lag nådde semifinalen i A-sluttspillet. Sånn sett var kanskje dette den beste, sportslige prestasjonen av våre lag.

Det var en nervepirende vei mot semifinalen for Orkla-guttene. Både Heimdal og Verdal ble slått i straffesparkkonkurranse. Verdal ledet også 2-1 like før slutt, men Orkla utlignet og kom seg altså videre.

Straffekonk

I semifinalen mot Brønnøysund ledet de 1-0, før motstanderen utlignet. Kampen ble avgjort på nok en straffekonk. Her trakk Brønnøysund det lengste strået. De satte inn fire straffer mot Orklas to.

Samhold, fellesskap, tilhørighet og masse gode opplevelser er det primære for Orklas årlige klubbcup. Storsjøcupen er den årlige klubbcupen for alle årsklasser opp til og med 16 år, og i år deltok sju Orkla-lag med til sammen over 100 spillere,skriver klubben på sin hjemmeside.

Også de øvrige lagene i STs nedslagsfelt som deltok, har samme målsetting.

Disse lagene deltok:

G11: Buvik

G12: Buvik

G13: Buvik, Orkla

G14: Buvik, Orkla, KIL/Hemne, Rennebu

G15: Meldla, Orkla

G16: Meldal, Orkanger, Orkla

J13: Meldal

J14: Orkla, Skaun

J15: Orkla

J16: Meldal, Skaun