«Uppvisning. Ensam på banan»

Det ropte den svenske kommentatoren da Frank Westberg loset Hongslo Jerva nedover oppløpet på den svenske banen Oviken i dag (tirsdag). Hongslo Jerva, som eies og trenes av Frank Westberg, rekordforbedret seg med nesten tre sekunder og vant helt overlegent.

«Hon vinner med hele upploppet», ropte den svenske kommentatoren da ekvipasjen passerte målstreken, ganske så beskrivende.

Hoppa gikk i utgangspunktet sitt siste løp i desember i 2014. Da sto hoppa med en tredje- og en fjerdeplass og 10 000 kroner på kontoen totalt, og en rekke galopper i raden. I fjor fødte Hongslo Jerva et føll, og den 3. juli var var det duket for comeback og prøveløp. Og i hestens andre start på to og et halvt år, ble det altså utklassingsseier på kilometertida 1.31,8, verdt 10 000 svenske kroner.

Westberg var også nær ved å vinne med sin andre hest, Tøff. Tøff startet fra tillegg og ble forsert tidlig til tet. Orkdalsekvipasjen ledet til langt ut på oppløpet, men måtte til slutt se seg slått av hesten som hadde smøget med i rygg. Men en seier og en andre på to stallhester, lar seg så absolutt høre.