Kan være klar til returoppgjøret mot Celtic

Vingen fra Hemne har vært plaget med småskader de siste årene og inneværende sesong har ikke vært noe unntak. Men før kampen mot Dundalk hadde det gått en stund siden sist og 27-åringen hadde begynt å levere målpoeng på bestilling. Så smalt det igjen og en frustrert Helland måtte forlate banen like før pause mot irene.

– Nå er det mørkt. Jeg har nesten lyst til å legge opp – dette er så tungt. Nå begynte jeg endelig å komme i form, og så ryker lysken. Det er helt jævlig, sa Helland fortvilet etter kampslutt.

Nær spilleklar

Det var ventet at Helland hvert fall var ute i tre-fire uker, men nå er medisinsk koordinator i Rosenborg, Haakon Schwabe, optimistisk på hemnværingens vegne.

– Vi forventer at Pål er relativt nære å bli spilleklar. Det holder ikke at han er klar for å spille kamp, men han må også tåle å stå hele kampen ut. Skadesituasjonen til Pål er et komplekst bilde, med et spesifikt problem i hofta som vi jobber med. Vi jobber for at han skal komme tilbake på banen så fort som mulig, men foreløpig har vi ingen spesifikk dato, sier fysioterapeuten til Adresseavisen.

Håper å nå Celtic-kampen

Helland er veldig godt fornøyd med at Schwabe ikke avviser mulighetene til at han kan være tilbake til Celtic-kampen.

- Det viser jo at jeg gjør noe riktig, og at jeg bare må fortsette å jobbe. Jeg jobber hardt og følger planen som er lagt opp for meg. Jeg håper å være klar til Celtic-kampen på Lerkendal, sier han til Adresseavisen.

