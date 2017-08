Skårild klar for finalen i grovfelten

Mandag skulle fjorårets skytterprins Esten Skårild i aksjon i feltskyting under landsskytterstevnet i Førde. Forholdene var krevende med både regnbyger og vind, noe som gjorde at mange fikk problemer. Men snillfjordingen lot seg ikke påvirke og skjøt 30/21, noe som fører inn på topp 3 før fredagens finale.

Tove Ingeborg Hansen fra Heim/Hemne leverte også solid skyting under innledende runder i baneskyting. Med 245 poeng er hun den beste 4. klassingen så langt. Hun ligger på 8. plass på kongelaget. Anita Jære fra Rennebu har også gjort sakene sine bra og ligger på 12. plass med 244 poeng. Ingeborg Rosøy fra Heim/Hemne har like mange poeng som Jære og ligger forløpig på en 15. plass. Rosøy ligger i øyeblikket også øverst i kampen om å bli beste skytter under 20 år.

Fjorårets skytterprins Esten Skårild skal i aksjon senere onsdag. Nytt av året er at kongen (Daniel Sørli), prinsen (Esten Skårild) og prinsessa (Irene Knudsen Bøe) frå i fjor skal skyte i aller siste lag i den innleiande skytinga. Dette for å holde på spenningen til siste slutt.

PS! Innledende runder i baneskyting skal pågå hele onsdagen og resultatene kan endre seg underveis. Torsdag skal det skytes finale i baneskyting.