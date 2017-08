Slik har det gått på Norway Cup

Rindal IL har med ett lag på årets Norway Cup og 16-åringene gjorde det bra på Ekebergsletta. I gruppespillet ble det 3-0-seier over Gjerpen i første kamp, før det ble uavgjort mot Minde IL i den andre kampen i gruppespillet. Med seier 3–1 mot Bærums Verk i den siste kampen tok laget seg til A-sluttspillet.

I 64-delsfinalen var det Sunndal som var motstander. Kampen gikk til ekstraomganger etter 0–0 til ordinær tid. I ekstraomgangene avgjorde Rindal og vant på Sudden Death og tok seg videre til 32-delsfinalen.

Der ventet Vestsiden-Askøy. Rindal lå under 1-0 til pause og slapp inn enda et mål i andre omgang, før de reduserte like etterpå. Guttene jaget utlikning, men det var til slutt Vestsiden-Askøy som tok seg viderer til 16-delsfinalen.

Fire lag

KIL/Hemne har med fire lag på årets turnering, men bare ett av lagene tok seg videre til A-sluttspill. J19-laget som spiller 7-erfotball vant to av sine tre kampen i gruppespillet og tok seg videre til A-sluttspillet.

G17 og G19 var svært nære A-sluttspill, men tap i den siste kampen i gruppespillet gjorde at begge lagene måtte ta til takke med B-sluttspillet. 17-årslaget vant både 64-delsfinalen og 32-delsfinalen i B-sluttspillet og er klar for 16-delsfinale.

KIL/Hemne J17-lag måtte også nøye seg med B-sluttspill etter en seier i gruppespillet. De møter Overhalla i B-sluttspillet på torsdag.

OIF til B-sluttspill

Orkanger stiller med ett lag i årets Norway Cup. J14-laget spilte tre tette kamper i gruppespillet hvor det ble uavgjort mot både Hødd og Øvrevoll Hasle og knepent tap mot Nordhordland. Det holdt bare til B-sluttspill og laget møtte onsdag ettermiddag Torvastad i 16-delsfinalen.

PS! Lagene spilte kamper etter at avisen gikk i trykken. Vi kommer tilbake med flere oppdateringer på nett og lørdagens avis.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255