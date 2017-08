Klart for Camp Trollheimen

Camp Trollheimen starter torsdag 3. august og påmeldingen har vært fullbooket siden mars. Camp Trollheimen er oppdelt i to:

* Camp Trollheimen - Skisamling for 14-19 år, et opplegg med fokus på kvalitetsøkter og hvile for de som vil satse på ski, tiltenkt for treningsvillige og motiverte utøvere i årsklassene 1998-2003. Base vil være ved Saga Trollheimen Hotell, med hotellovernatting og full bespisning med frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det er også mulig å overnatte privat.

* Camp Trollheimen - Skiskole for 9-14 år med overnatting og alle måltider på Rindal Skole. Dette er et tilbud til aldersgruppen 9-14 år (2003-2008), med fokus på lekbasert trening og å ha det gøy både under og utenfor trening. For de yngste er dette også en god anledning til å få prøve seg på rulleski i trygge omgivelser og med god instruksjon.

Til sammen er det totalt 130 deltakere som skal være med på det populære arrangementet som varer frem til 6. august