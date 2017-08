Beste skytter under 20 år

Torsdag var det duket for finale i baneskyting. Heim/Hemne hadde for første gang i historien to damer på prinsesselaget. Både Ingeborg Rosøy og Tove Ingeborg Hansen skulle i aksjon og duoen leverte glimrende skyting.

18 år gamle Rosøy var først ut av de lokale på prinsesselaget og hun endte opp med 99 av 100 poeng i finalen og endte totalt på 343 poeng. Det holdt til å stikke av med IKM-fatet som går til den beste skytteren under 20 år. En solid prestasjon av jenta som i juli også ble midt-norsk mester.

Ikke lenge etterpå skulle Hansen i aksjon og hun også leverte strålende skyting. Til tross for ladekluss mot slutten kjempet hun inn 100 av 100 poeng med hele syv innertiere. Tove ble til slutt nummer 6 av alle kvinnene og nummer 14 totalt.

Åsmund Skårild skjøt finale i V55 i baneskyting

Fjorårets skytterprins Esten Skårild kom ikke med på kongelaget i baneskyting i år, men snillfjordingen hadde allerede kvalifisert seg til finalen i grovfelt og ligger på skive 3 der. Finalen i grovfelten går seinere i dag.

Også Hansen skal skyte finale i grovfelten etter 28 treff.

I klasse V55 har Ragnvald Hansen vært i aksjon i felt-finalen. Etter 29 treff innledende ble det 11/3 i finalen og 40/3 totalt. Det hold til en sterk 10. plass i V55.

PS! ST kommer tilbake med en større reportasje fra Landsskytterstevnet med reaksjoner fra leder i Heim/Hemne Jon Ivar Hansen og vinneren av IKM-fatet Ingeborg Rosøy.