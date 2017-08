Letter fortsatt etter nye Buvik-trener

Buvik er fortsatt på utkikk etter ny trener etter at Bård Stenseth og Brage Meistad ikke fikk fortsette etter vårsesongen. Duoen ga seg uten dramatikk etter at spillerne hadde ønsket å prøve noe nytt. Dermed måtte Buvik lete etter erstattere midt i fellesferien. Så langt har det vært resultatløst.

- Vi har holdt på, men har ikke kommet så mye lenger. Akkurat nå er det Ørnulf Meistad som har hatt ansvaret for treningene. Der har det vært godt oppmøte og gjennomført gode treninger, sier Marit Halvorsen som er leder i Buvik fotball

Må ha mer tid

Meistad har tidligere spilt for Buvik og kommer til å lede laget i hvert fall den første kampen denne høstsesongen.

- Det har vært ferieavvikling og da har det ikke vært så lett å forhøre seg med trenere. Vi får se hvor lenge Ørnulf fortsetter, men det er kanskje ikke så dumt med et lokalt alternativ i Buvik. Vi kommer til å jobbe for å se på mulighetene når ferien er over, sier Halvorsen.

Ett poeng

Buvik har ikke hatt noen god sesong i 4. divisjon. Laget rykket klart ned fra 3. divisjon og var nok ventet å kunne kjempe rundt midten på tabellen i 4. divisjon, men slik har det ikke gått. Bare ett poeng på de elleve første kampene gjør det veldig vanskelig å holde seg i divisjonen. Da må det i hvert fall komme en imponerende snuoperasjon i høst. Første kamp er allerede på lørdag borte mot Meldal.

